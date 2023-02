Берлинале: Ирански филми разказват ужасяващите мъчения на политически затворници

Д ва ирански филма на Берлинале разкриват мъченията, преживени от политическите затворници, предаде Ройтерс.

Филмът "Където няма Бог" ("Where God is Not") на режисьор Мехран Тамадон разказва за мъченията, преживени от политическите затворници в Иран. Тамадон е интервюирал хора, излежавали присъди.

