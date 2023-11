NOAA прогнозира по-силен пик на слънчевата активност през 2024 г.

Ц ентърът за прогнозиране на космическото време на NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration - Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ) преразгледа прогнозите около пиковата активност на слънчевия цикъл. Експертите смятат, че слънчевата активност през 2024 г. може да бъде по-интензивна и да достигне пика си по-рано от очакваното.

Центърът посочва, че първоначалните прогнози за пик, който ще трябва да настъпи през юли 2025 г., може да се объркат. Според NOAA пикът на активността трябва да настъпи в началото или средата на 2024 г.

Слънчевият цикъл е явление, през което преминава магнитното поле на слънцето на всеки 11 години. Слънчевият цикъл 24 е продължил от 2008 до 2019 г., а пикът му е бил през 2014 г.

Тъй като магнитното поле се променя, експертите отдавна предупреждават за колебания в количеството слънчева активност и слънчеви петна по повърхността на нашата звезда.

Сега се очаква активността на слънчевите петна да достигне своя връх.

Увеличаването на активността е свързано с ефектите върху Земята, с увеличаване на полярните сияния и въздействия върху комуникациите, както и върху електрическите мрежи.

Огромно петно се появи върху Слънцето (СНИМКА)

„Очакваме, че нашата нова експериментална прогноза ще бъде много по-точна от прогнозата на експертите за 2019 г. и, за разлика от предишните прогнози за слънчевия цикъл, тя ще бъде непрекъснато актуализирана на месечна база, когато новите наблюдения на слънчевите петна станат достъпни“, казва в изявление Марк Миш, водещ учен в Центъра за прогнозиране на космическото време.

Дори с актуализираните прогнози за повече слънчеви петна, силата на цикъла все още се очаква да бъде като цяло по-слаба от средната, но по-значима от това, което беше изпитано по време на предишното слънчево явление, съобщава Fox Weather.

Stronger activity on the sun could bring more displays of the northern lights in 2024 - Scientists have updated their forecast for the current solar cycle, which usually lasts about 11 years. Solar activity is now expected to peak earlier and to be stron… https://t.co/uMf21iHlaR