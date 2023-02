Необикновеното райско кътче, намиращо се в нищото

Н а границата на Катар със Саудитска Арабия няма нищо особено. Няколко обгорени от слънцето постове и километри и километри обширна, пуста пустиня във всички посоки. Тогава, по-рано тази година, в средата на нищото се появи много различнa постройка: Огромен, блестящ луксозен хотелски комплекс със собствен увеселителен парк.

Хилтън Салва Бийч Ризорт и Вили очевидно не е обикновен хотел.

Погледнат от въздуха, той прилича на цял крайбрежен град. Девствени плажове близнаци се отделят от централно пристанище. Над пясъка яркобели вили и сгради се струпват около сини плувни басейни. Зад тях има зелени оазиси. Това е един от най-големите курорти в Близкия изток, пише CNN.

Какво се случва, когато гигантски хотел от висок клас се появява на километри от всяка точка, точно когато пандемия замразява пътуванията по света?

Според Етиен-Шарл Гайес, генерален мениджър на курорта, той е много натоварен. При отварянето на вратите си през февруари той се превръща в хит за почивка сред местните жители, казва той. Напоследък той е популярна дестинация за посетители и бизнес пътници от по-широкия регион.

Хилтън Салва Бийч разполага с 84 вили с от две до четири спални, със собствени басейни и директен достъп до плажа с бял пясък (цени от 1 500 щатски долара на вечер). Има и 31 апартамента и вили в арабски стил, а основният хотел разполага с 246 стаи и апартаменти.

Огромната територия съдържа и повече от 20 заведения за хранене и напитки, включително седем гурме ресторанта, спа център от висок клас с ВИП апартаменти, спортни игрища, плувни басейни, заобиколени от озеленени градини, корпоративни съоръжения и яхтено пристанище.

Освен това има най-големия тематичен парк в Катар с десетки атракциони, включително "King Cobra" - вълнуваща атракция с двойна тръба, която изпраща ездачите в устата на масивна структура, наподобяваща змия. Луксозният комплекс е построен върху 320 хектара пясъчна земя на около 100 км югозападно от Доха, на стратегическо място, за да посреща посетители както от Катар, така и от Саудитска Арабия.

Строителството започва през 2015 г., а последният етап преди откриването е насочен към адаптирането му за засилените мерки за здраве и безопасност в съответствие с катарските правила за мобилност и хигиенни протоколи.

"Поради въздействието на COVID-19 трябваше да ускорим изискванията за откриването на курорта и да определим нови уникални точки на продажба, които се фокусират върху престоя", заяви Гайес пред CNN.

Това e добра новина за Сама Джамали, 21-годишна жителка на Доха, и нейните приятели. "Тъй като беше опасно и трудно да се пътува, решихме да си направим престой в курорта", каза тя пред CNN. "Стаята беше прекрасна, много просторна и удобна - с модерни технологии и много COVID-19 безопасна и чиста".

Гайес казва, че въвеждането н ограничения за пътуване е довело до приемането на подход за поетапно отваряне, като се очаква през следващите месеци да заработят редица търговски обекти и съоръжения, като например център за гмуркане и модерна спортна академия.

"Ние сме нов курорт и сме нещо повече от просто стаи. Разполагаме с вили и воден парк, което прави структурата ни доста уникална", каза Гайес.

Наред с усилията за интегриране на новите безконтактни технологии, Гайес определя логистиката и персонала като ключови съображения. "В пиковите дни в целия курорт посрещаме до 2 500 гости, като работната сила на екипа е около 1 200 души", каза той.

Тези гости, когато не се излежават или разхождат по мекия като памук пясък по 3,5-километровата брегова линия на курорта, могат да се занимават, като избират от дългия списък със забавни дейности.

This is an aerial view of Hilton Salwa Beach Resort in the Southern Qatar. Almost 3.5 km long resort, complete with villas, hotel, restaurants, a shopping mall, cinema, water parks, and much more. The biggest resort in the Middle East— only 100 km from Doha! pic.twitter.com/NrsRZG2STN