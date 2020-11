Тайните на Билдeрбергската група

Е дна от най-популярните конспиративни теории гласи, че съществува влиятелна тайна организация, изпълняваща функциите на глобално правителство, която се опитва да създаде нов световен ред. Според някои от поддръжниците на тази идея, въпросната организация е т. нар. Билдербергската група – международен форум, в който участват едни от най-влиятелните личности в света.

Всяка година те се събират на неофициални конференции, на които обсъждат широк кръг от въпроси. Броят на участниците в тези срещи варира между 120 и 150. Името на организацията идва от хотел „Билдерберг“ в малкия холандски град Остербеек. Именно там през 1954 г. се състояло първото заседание на групата. По това време „Билдерберг“ е малък семеен хотел (докато днес вече е верига от луксозни хотели в Холандия и Германия).

Един от основателите на форума е полският политик Йозеф Ретингер. Притеснен от неясното бъдеще на Европа, той предложил да се проведе международна конференция, на която да се обсъди как да бъдат задълбочени политическите, икономическите и културните връзки между Стария континент и Северна Америка, както и какво трябва да се направи, за да бъде избегнато избухването на нова световна война. В организирането на събитието се включили и холандският принц Бернхард Липе Бистерфелд, белгийският премиер Пол ван Зеланд и тогавашният ръководител на корпорацията Uniliver Пол Рикенс. Тяхната идея била да се поканят по двама души от всяка държава, като единият да е с консервативни, а другият – с либерални възгледи. В крайна сметка, на събитието присъствали общо 50 делегати от 11 европейски страни, както и 11 американци.

Успехът на първата конференция довел до основаването на постоянен комитет, който трябвало да се заеме с подготовката на следващите срещи. Така, събитието се превърнало в ежегоден форум, а Ретингер бил избран за генерален секретар. Следващите конференции се провели във Франция, Германия и Дания, а през 1957 г. форумът за пръв път се състоял на американска територия – на остров Сейнт Симънс в щата Джорджия.

Кой всъщност членува в Билдербергската група? Сред участниците в срещите се открояват имената на известни политици, бивши президенти и премиери, влиятелни бизнесмени, банкери, както и собственици на медии. През годините на тези форуми са присъствали личности като Маргарет Тачър, Бил Клинтън, Хелмут Кол, Бил Гейтс, Дейвид Рокфелер, Хенри Кисинджър и Збигнев Бжежински. На два пъти в срещите са участвали и българи – народният представител Николай Камов през 1999 г. и бившият еврокомисар и настоящ председател на МВФ Кристалина Георгиева.

Почитателите на конспирациите са убедени, че членовете на Билдербергската група се събират, за да обсъждат плановете си за създаване на нов световен ред. Фактът, че ежегодният форум е в центъра на редица подобни теории, не е никак изненадващ. Заседанията протичат при извънредни мерки за сигурност, а датите на провеждането им доскоро дори не се обявяваха официално. По традиция, срещите се провеждат в Европа, САЩ или Канада (последната се състоя между 30 май и 2 юни 2019 г. в Швейцария). Любопитна подробност е, че на участниците е разрешено да разгласяват информацията, получена по време на форума, но без да цитират източника си. Според организаторите на събитието, целта на тази тайнственост е да стимулира провеждането на откровени и задълбочени дебати.

По правило, до срещите на Билдербергската група не се допускат никакви журналисти. Известни са случаи, в които представители на медиите са арестувани заради това, че са се опитали да разберат подробности за форума и да вземат интервю от някои от участниците. През 2001 г. журналистът Джон Ронсън, обаче, все пак разговаря с Денис Хийли – бивш заместник-председател на британската Лейбъристка партия, който присъствал на няколко срещи на Билдербергската група. Пред Ронсън, той споделя следното: „Твърдението, че се стремим да създадем световно правителство, е преувеличено, но не и напълно неточно. Ние от Билдерберг сме на мнение, че не можем да продължаваме вечно да воюваме помежду си за незначителни каузи, а милиони невинни хора да умират или да остават бездомни. Затова смятаме, че изграждането на едно световно общество би било нещо положително“.

Думите на Хийли са обект на всевъзможни интерпретации. Едни са на мнение, че те не са нищо повече от призив за прекратяването на конфликтите по света, но други виждат в тях признание за амбициите на Билдербергската група да бъде създаден нов световен ред. Известният английски журналист и писател Дейвид Аронович казва по този повод: „Много често истината се оказва далеч по-скучна, отколкото предполагаме. Това е и случаят с Билдербергската група, която не е нищо повече от елитен клуб на богаташи, събрали се да обсъждат наболели теми“.

