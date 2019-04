Н ай-старият японски затвор ще бъде основно реконструиран и през 2021 година ще се превърне в луксозен хотел, съобщава сайтът "Нюз ъв Джапан".

Новата придобивка ще бъде включена към международна верига традиционни японски хотели "Хошино ризортс".

На историческия затвор в град Нара ще бъде направена реконструкция на стойност 136 милиона долара, като сградата ще бъде с повишена устойчивост на земетресения.

От петте корпуса на затвора, в четири ще бъдат оборудвани хотелски стаи. Килиите с високи тавани ще бъдат преобразени в луксозни стаи за бъдещите клиенти, а складовете и офисите на охраната - в общи помещения.

Цените за нощувка ще варират между 450 и 727 долара по аналогия с ценоразписа на другите хотели от веригата.

Затворът в град Нара се е използвал до 2017 година за изтърпяване на наказания на непълнолетни. Той има историческа стойност като архитектурна забележителност от епохата Мейджи.

