Джейда към Уил Смит: Никога не съм искала да се женим

Д жейда Пинкет Смит признава, че „не е искала наистина да се омъжи“ за Уил Смит.

Актрисата заявява, че е „плакала ужасно“, преди да се обвърже с тогава изгряващата звезда от „Свежия принц от Бел-Еър“ през 1997 г.

Каква забрана получи Уил Смит заради шамара на "Оскарите"

„Бях под толкова голям натиск, знаете, че бях млада актриса, бях млада и просто бях бременна и просто не знаех какво да правя“, казва Пинкет Смит в интервю от поредицата „Разговори около червената маса”, заснето през 2018 г.

Уил Смит: Сърцето ми е разбито

След скандала, в който Уил смит удари Крис Рок на церемоенията на Оскарите заради шега за Джейда, клипът отново стана популярен.

„Никога не съм искала да се женим,“ категорична е Пинкет Смит.

Уил Смит едва не бил арестуван, Крис Рок отхвърлил идеята

Тя посочва, че нейната майка Адриен Банфийлд-Норис, известна още като Гами, я е принудила за сватбата, след като е станало ясно, че дъщеря ѝ е бременна.

„Наистина не исках да се омъжа“, посочва Пинкет Смит, докато сяда около кръглата маса с майка си, самия Уил Смит и дъщеря им Уилоу. „Оженихме се само защото Гами плачеше“.

Jada Pinkett Smith 'never' wanted to marry Will, cried at 'horrible' wedding https://t.co/4dQXPz6u6E pic.twitter.com/G61sDLcy55