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Проект „Леден червей“: Как САЩ скриха 600 ядрени ракети под ледниците на Арктика

Под паравана на научна станция, армията на САЩ копае гигантски тунели в Гренландия през 1959 г. Неумолимото движение на ледовете обаче проваля най-дръзкия ядрен план от Студената война

30 септември 2026, 14:01
Проект „Леден червей“: Как САЩ скриха 600 ядрени ракети под ледниците на Арктика
Източник: iStock

Д ълбоко под ледената обвивка на Гренландия лежи един от най-дръзките, скъпи и пазени в тайна военни проекти от ерата на Студената война - Camp Century („Камп Сентъри“). Изградена през 1959 г. от армията на САЩ, тази подземна база официално се представя пред света като цивилна научноизследователска станция.

Истината, разкрита едва през 1996 г. след разсекретяване на правителствени документи, се оказва далеч по-страшна: базата е била параван за свръхтайната операция Проект „Леден червей“ (Project Iceworm) - изграждане на гигантска мрежа от подземни тунели за разполагане на 600 ядрени ракети, насочени към Съветския съюз.

Град под леда и първият преносим ядрен реактор

За да узаконят присъствието си пред датското правителство (чиято територия е Гренландия), американците заявяват, че ще тестват строеж в арктически условия и ще изпробват първия в света преносим ядрен реактор (PM-2A).

В ледения щит са издълбани 21 тунела с обща дължина над 3 километра, покрито с покриви от спресован сняг и стомана. Под леда изниква истински подземен град за 200 души - с болница, магазини, киносалон, църква и жилищни блокове.

Учените на място наистина пробиват едни от първите ледени ядра в историята (които и до днес се използват в климатологията), но основната им задача е била друга: да проверят дали тунелите ще издържат тежестта на ядрения арсенал.

Защо природата победи Пентагона?

Въпреки инженерния подвиг, амбициите на Вашингтон бързо се сблъскват с неумолимата физика. Ледниците не са твърда скала, а вискозна, постоянно движеща се маса.

Още през 1962 г. таванът на помещението с ядрения реактор започва да се свлича под натиска на леда. Става ясно, че тунелите ще се срутят до две години. През 1965 г. реакторът е демонтиран, а през 1967 г. базата е окончателно изоставена. Студената война губи първата си битка срещу Майката Природа.

Топящият се кошмар: Ядреният завет

Най-големият проблем на „Камп Сентъри“ обаче започва днес. При изоставянето на базата през 60-те години военните просто я изоставят с дизеловото гориво, токсичните химикали и радиоактивните отпадъци, вярвайки, че те ще останат завинаги погребани под вечния лед.

Според мащабно проучване, с напредването на глобалното затопляне леденият щит на Гренландия се топи с бързи темпове. Очаква се между 2090 г. и 2179 г. подпочвените ледове да се разтопят достатъчно, че на повърхността да изплуват:

Над 200 000 литра дизелово гориво

  • Огромни количества канцерогенни полихлорирани бифенили (PCB)
  • Токсични токсични отпадъци и радиоактивно замърсена вода

Така тайният ядрен проект от миналия век днес се превръща в закъснителна екологична и дипломатическа бомба между САЩ, Дания и Гренландия, напомняйки за опасната цена на геополитическите амбиции.

Източник: Historic Mysteries    
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