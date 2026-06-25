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60 години мистерия: Убита ли е Мерилин Монро, или истината е погребана с нея

През последните дни темата отново се превърна в най-обсъжданата в света

25 юни 2026, 13:28
60 години мистерия: Убита ли е Мерилин Монро, или истината е погребана с нея
Източник: Getty Images

М ерилин Монро беше най-ярката звезда на Холивуд, секссимволът на една епоха и жената, пред която коленичеха най-влиятелните мъже в света. Но на 5 август 1962 г. светът застина. Находката в имението ѝ в Брентууд, Лос Анджелис, роди мистерия, която вече повече от шест десетилетия не дава покой на историци и криминалисти.

През последните дни темата отново се превърна в най-обсъжданата в света. Причината? Ново мащабно разследване на самата стая и архитектурните детайли на къщата, което поставя под сериозен въпрос официалната хронология на събитията и насочва вниманието към много по-мрачен сценарий.

Стаята, която проговори: Какво разкри нов анализ на мястото?

Къщата в Брентууд е единственият имот, който Мерилин някога е притежавала. Новите разследвания на пространството около спалнята ѝ обаче разкриват шокиращи разминавания с разказите на свидетелите от фаталната нощ.

5 интересни факта, които не знаете за иконата Мерилин Монро
7 снимки
сузи кенеди мерилин монро двойничка
Мерилин Монро
Merilyn Monroe
Мерилин Монро

Един от най-големите въпросителни знаци е свързан с времето и достъпа до стаята. Според първоначалните показания на икономката ѝ, Юнис Мъри, тя видяла светлина под заключената врата на Мерилин и чак след часове повикала лекар. Новите анализи на архитектурата на стаята обаче показват, че под въпросната врата (поради дебелия килим тогава) светлина трудно е могла да се види. Нещо повече – свидетелства на съседи и спешни медици, анализирани отново днес, показват, че линейка е пристигнала пред имота часове преди полицията изобщо да бъде уведомена. Защо е било нужно това забавяне и какво се е случвало в стаята през тези изчезнали часове?

Триадата на властта: Белият дом, ФБР и мафията

Новите разкрития около подредбата и сигурността на стаята засилват конспиративните теории за външна намеса, а не за личен избор на звездата. Публична тайна са били близките отношения на Мерилин както с президента Джон Ф. Кенеди, така и с неговия брат – главния прокурор Робърт Кенеди.

Днес анализаторите са убедени, че Монро е знаела твърде много. В разгара на Студената война емоционалната актриса, която води личен дневник с „държавни тайни“, се превръща в огромна заплаха за националната сигурност. Разсекретени документи потвърждават, че къщата и по-специално спалнята ѝ са били подслушвани денонощно – както от федералните, така и от мафията, която е търсила компромати срещу братята Кенеди. Дали някой не е проникнал в стаята, за да заличи този дневник?

Странностите на местопрестъплението

Анализът на стаята от независими експерти оставя повече въпроси, отколкото отговори:

  • В стаята са открити празни флакони от силни медикаменти, но в стомаха на Мерилин няма и следа от остатъци от капсули.
  • Около леглото липсва чаша с вода, с която иконата би могла да погълне такова огромно количество хапчета (а тя е имала известна фобия от трудно преглъщане).
  • Телефонната слушалка е намерена в ръката ѝ, сякаш е правила отчаян опит да повика помощ в последния си момент, а не просто да заспи.

Легендата, която времето не може да заличи

60 години по-късно, благодарение на модерната наука, разплитаме парче по парче пъзела около Мерилин Монро. Новите разследвания на фаталната стая доказват, че официалната версия е била просто удобен параван за прикриване на по-голяма политическа игра.

Независимо дали става въпрос за фатална лекарска грешка или перфектно организирано заличаване на неудобен свидетел от най-високо ниво, истината за последната нощ остава заключена зад стените на Брентууд. А въпросът „Какво всъщност се случи в онази стая?“ ще продължи да вълнува света.

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