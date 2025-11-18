Любопитно

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Това не са модерни съвети от последния популярен уелнес подкаст, а древни навици, които поддържат физическата форма в продължение на поколения

18 ноември 2025, 15:49
Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна
Източник: iStock/GettyImages

А нглийското издание The Guardian разгледа древни европейски традиции, които помагат за поддържането на здравето на хората – от Исландия до Украйна. Сред тях са ежедневни тренировки по плуване, кратка следобедна дрямка и хранене пет пъти на ден.

Това не са модерни съвети от последния популярен уелнес подкаст, а древни навици, които поддържат физическата форма в продължение на поколения.

Британското издание направи преглед на стари традиции, които помагат за запазването на здравето на хората в цяла Европа, предаде unn.ua.

Исландия: култура на плувните басейни

В Исландия на 400 хиляди жители се падат около 160 басейна, а плуването се е превърнало във важна част от националната култура, особено след въвеждането на задължителни уроци през 1940 г.

В страната дори се води кампания плувните басейни да бъдат включени в списъка на обектите от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, пише изданието.  Басейните са място за отдих за всички поколения и изпълняват и социална роля: там хората общуват, почиват в горещи вани, студени вани и сауни, където телефоните са забранени.

Нидерландия: в прегръдките на вятъра

В тази ветровита страна отдавна съществува традицията uitwaaien – да излизаш навън, за да „оставиш вятъра да ти прочисти главата“. Терминът идва от waaien („духам от вятъра“) и uit („излизам“) и от XVII в. се е развил до днешното значение – разходка за психическо презареждане. Това е активен начин за възстановяване: енергичната разходка на силен вятър подобрява настроението и помага за избистряне на мислите.

Испания: сиеста

Испанската традиция за следобеден сън остава символ на здравословно отношение към почивката, въпреки че повечето съвременни испанци вече не спят посред работния ден. „Сиестата е част от нашата култура, но за повечето хора вече не е част от работния им ден“, казва Поли Ревалиент, съосновател на The Sleep Project в Мадрид.

Лекарите предупреждават, че краткият сън от 20–30 минути може да подобри бдителността и настроението, но прекалено дългият или къс дневен сън пречи на нощния.

Швейцария: пет хранения на ден

В Швейцария традиционно се хранят няколко пъти дневно: в немскоезичните региони пет пъти, а във френскоезичните – обикновено четири. Сутрешните междинни хранения включват хляб, плодове или кроасани, следобедните са по-обилни, а основното хранене е обедът, който най-добре съответства на циркадните ритми и метаболизма.

Диетолозите обясняват, че честите, но малки хранения поддържат енергията, подобряват храносмилането и помагат за контрола на теглото.

Швеция: съботни сладкиши

В Швеция традицията lördagsgodis – да се ядат сладкиши само в събота – възниква през 50-те години като държавна инициатива за предотвратяване на кариес и до днес остава широко разпространена норма.

Този подход може да изглежда строг, но добре се вписва в културата на умереност: вместо ежедневно похапване, шведите запазват лакомствата за събота, поддържайки здравословен баланс.

Украйна: консервиране

Ферментиралите продукти отдавна са част от украинската кухня – от кисело зеле и корнишони до кефир. Украинците са свикнали да запазват реколтата за зимата и широко използват лактоферментация. Тези храни са и много полезни: естествено ферментиралите продукти са богати на пробиотици, подобряват чревния микробиом и храносмилането.

В Украйна те се консумират ежедневно, а не като модна тенденция, като се ферментират дори сезонни плодове – „в Украйна почти няма нещо, което да не се слага в буркани“.

По темата

Източник: unn.ua    
европейски здравни навици древни традиции здраве плуване сиеста здравословно хранене ферментирали храни психическо здраве физическа активност умереност
