Разузнавателна служба предупреди британските депутати за риск от шпиони

Р азузнавателната служба МИ5 днес предупреди британските депутати за опити от страна на китайски агенти за събиране на информация и за оказване на влияние, предаде Ройтерс, като се позова на имейл до народните представители.

Предупреждението беше отправено, след като миналия месец прокуратурата обяви, че е била принудена да се откаже от делото срещу двама британци, обвинени, че са шпионирали депутати в полза на Китай, защото британското правителство не е предоставило доказателства, че Китай е заплаха за националната сигурност.

Председателят на Камарата на общините Линдзи Хойл и лорд-председателят на Камарата на лордовете лорд Макфол публикуваха издадено от службите за сигурност „предупреждение за опасност от шпионаж“, за да предупредят колегите си за заплахата от страна на китайски шпиони.

Хойл каза, че китайското министерство на държавната сигурност „активно се свързва с лица в нашата общност“ и че те искат да „събират информация и да положат основите на дълготрайни отношения, използвайки професионални сайтове за връзки, агенти за подбор на служители и консултанти, които работят от тяхно име“.

Той предупреди, че е известно, че две лица използват „ЛинкeдИн“, за да „провеждат мащабна кампания в полза на“ китайското правителство.

Китайското посолство в Лондон към момента не е отговорило на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.