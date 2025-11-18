Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

П реди разкритията за злоупотреби за милиони долари и скандалът за подкупи в украинския държавен ядрен оператор да извадят името му на преден план, Тимур Миндич поддържаше присъствие в сянка, като организираше сделки и се движеше зад кулисите с невероятно влияние, известно на всички, но рядко споменавано.

Името му се свързваше със засилващия се опасения от разрастване на влиянието му в най-печелившите промишлени отрасли на Украйна, като достъпът му до тях беше улесняван благодарение на връзките му с президента Володимир Зеленски. Двамата някога са били бизнес партньори, а влиянието на Миндич се разшири по време на мандата на Зеленски.

Пълният обхват на това влияние беше разкрит миналата седмица, когато украинските антикорупционни органи публикуваха резултатите от 15-месечно разследване на схема за присвояване на 100 млн. долара, включваща високопоставени служители и украинския държавен ядрен оператор, като Миндич беше обвинен, че е "мозъкът" на корупционната схема.

Той напусна страната, като вероятно вече всички последвали наказателни производства срещу него ще се водят задочно. Двама високопоставени министри подадоха оставка.

Украински служители, експерти и активисти твърдят, че възходът на Миндич във властта е тясно свързан с привилегированите му отношения с президента и неговия антураж. Самият Зеленски не е обвинен по разследването, а веднага щом антикорупционните органи обявиха резултатите от проверките си, той открито подкрепи работата им и заклейми Миндич. В своя публикация в социалната мрежа "Екс" в събота президентът заяви, че ръководството на държавните компании в сектора на енергетиката ще бъде сменено, а финансите им подложени на одит.

"За това, което преди чувахме само като слухове, вече има и някои доказателства", каза активистът Тетяна Шевчук от украинския Център за антикорупционни действия. "Отдавна сме слушали, че Тимур Миндич контролира в сянка сектора на енергетиката."

Преди Зеленски да стане президент, 46-годишният Миндич просто беше един от многото богати украински предприемачи в развлекателната индустрия.

Миндич беше съсобственик в продуцентската компания на Зеленски "Квартал 95", кръстена на името на комедийната трупа, която изстреля украинският президент до славата на известен комик, преди да влезе в политиката. След като беше избран за държавен глава, Зеленски прехвърли дела си в компанията на своите съдружници.

Въпреки че разшири бизнес портфолиото си след избирането на Зеленски, Миндич запази връзките си с развлекателния сектор. Допреди обвявяването миналата седмица на резултатите от антикорупционното разследване, той беше продуцент на комедийното предаване "Семейство на стадиона" в "Ютюб". Предвид скандала и опетнената репутация на Миндич собствениците на предаването миналата седмица го свалиха.

Миндич има роднинска връзка с Леонид Миндич, когото украинските антикорупционни органи арестуваха през юни при опит да напусне страната, съобщават местни медии. Той беше обвинен в присвояването на 16 млн. долара от електроенергийна компания.

Близкото приятелство между Зеленски и Миндич е добре документирано. Президентът използва бронирания автомобил на Миндич по време на последния етап от предизборната си кампания през 2019 г. През януари 2021 г., по време на пандемията, Зеленски отпразнува рождения си ден в апартамента на Миндич. Двамата притежават апартаменти в същата сграда.

След като Зеленски спечели президентските избори през 2019 г., политическите връзки на Миндич укрепнаха.

Той беше близък съдружник на украинския олигарх Игор Коломойски, който подкрепи президентската кампания на Зеленски. По-късно Зеленски прекъсна взаимоотношенията си с милиардера, а през 2023 г. Коломойски беше арестуван от украинските служби за сигурност по обвинения в измама и пране на пари.

От бизнесите, които някога бяха свързани с Коломойски, започнаха да твърдят, че вече Миндич е техният бенефициент. "За три години, постепенно, той не се превърна в олигарх, а по-скоро в известен бизнес собственик с интереси в много предприятия", заяви антикорупционният активист Шевчук.

Според бивши и настоящи украински държавни служители, активисти и експерти тези интереси включват земеделски фирми, както и национализираната банка "Сенс". Името му обаче се появяваше по-често във връзка с държавни енергийни компании. Украински активисти твърдят, че без близките си взаимоотношения със Зеленски Миндич никога не би могъл да затвърди възхода си.

"Миндич никога не би влязъл в политиката и никога не би заемал длъжност във властта или позиция в предприятие без връзките си със Зеленски. Скандалът става още по-голям, като се вземе предвид фактът, че той се разразява във време на война и е свързан с енергийната инфраструктура в момент, в който украинците нямт електричество в домовете си", каза Шевчук.

Делото срещу Миндич се основава на записи от подслушвания с продължителност от 1000 часа, които разкриват значителното му влияние върху Герман Галушченко, украинския министър на енергетиката от 2021 до настоящата година, когато през юли беше назначен за министър на правосъдието. Галушченко подаде оставка, след като миналата седмица разследването стана обществено достояние.

Въпреки че в официалните документи Миндич рядко се появява като пряк собственик, следователите се позовават на значителни по обем доказателства от подслушвания, които, както те твърдят, доказват упражняваното от него влияние върху мрежа от лоялни лица. Те са оказвали натиск върху подизпълнители на "Енергоатом", държавната ядрена компания, като са настоявали да получат 15% комисионни за преодоляването на административни пречки и за безпроблемно осъществяване на търговска дейност.

Следователите твърдят, че незаконните средства са били източени, изпирани през фиктивни компании и пренасочвани към личните сметки на Миндич и неговите съдружници. Резултатите, събрани от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура, ще изиграят основополагаща роля при всякакви бъдещи съдебни производства.

НАБУ разследва предполагаемите сделки на Миндич с най-големия украински производител на дронове "Файър Пойнт", но резултати от него все още не са публикувани. Компанията, която произвежда безпилотни летателни средства с голям обсег, способни да поразяват цели дълбоко на руска територия, отхвърля да е имала нещо общо с такива сделки.

Украинският сектор за производство на дронове бележи стремителен възход, подхранван от внедряването на иновации заради войната и спешните поръчки на армията. Само за няколко години смятаният преди за нишов отрасъл бързо се разрасна до огромна технологична сила.

"Файър Пойнт" е една от местните компании и стартъпи, които бързо разработиха усъвършенствани дронове за разузнавателни, наблюдателни и бойни операции, като беше подкрепяна с нарастващи инвестиции. Разследването на НАБУ ще провери дали Миндич е действителният бенефициент на средствата от печалбите на компанията.