Генерал от НАТО: Германия не е стратегически зряла, нужна е промяна

Г енералът от НАТО Инго Герхарц днес призова Германия да положи допълнителни усилия по възпирането при възможни бъдещи нападения, предаде ДПА.

„Основното предизвикателство е възпирането – възпирането днес и възпирането срещу всякакво потисничество“, заяви германският генерал по време на двудневна конференция в Берлин, фокусирана върху засилването на европейската отбрана.

За успешното отразяване и предотвратяване на заплахи и зачестяващи хибридни атаки са необходими основна реформа в обществените поръчки, бързо прилагане на новия германски закон за военната служба и засилване на обществената готовност за отбрана, заяви ген. Герхарц в началото на Берлинската конференция за сигурността.

„За да трансформираме чистите инвестиции във възпиране, институциите трябва да се променят, процесите трябва да се адаптират и най-важното: цялото ни общество трябва да се включи“, заяви той. Генералът изрази съжаление за продължилия месеци спор дали и как да се въведе военната служба в Германия, който чието решение на политическо ниво беше взето едва миналата седмица.

Според него Русия разбира, че процесът на обществени поръчки в Германия понякога отнема години и че промишлеността изпитва проблеми при увеличаването на производството на въоръжение.

„Това показва, че Германия като цяло не е постигнала стратегическата зрялост, изисквана от времената ни“, смята ген. Герхарц, който ръководи Съвместното командване на силите на НАТО в Брунсум.

Има нужда и да се обсъди как възпирането да действа в бъдеще в т.нар. „сива зона“ на хибридни атаки, които да не попадат под задълженията за отбраната на другите съюзници на НАТО според член 5 от устава на организацията. „Трябва да преосмислим подхода си към възпирането“, заяви ген. Герхарц.

Политици, военни представители и експерти по отбрана се срещат в германската столица за конференцията, в която участват над 140 лектори. Участниците целят да проучат отговорите на редица заплахи, пред които са изправени НАТО и Европейският съюз, включително мерки за увеличаване на производството на оръжие и въвеждането на нови технологии. На форума присъстват германският министър на отбраната Борис Писториус и шведският министър на отбраната Пал Йонсон.