Темата на Met Gala 2026 ще бъде „Изкуството на костюма“

М етрополитън музей на изкуствата обяви темата за пролетната си изложба и най-бляскавото модно събитие на годината през 2026 г. – „Изкуството на костюма“. Фокусът е изцяло върху централната роля на облеченото тяло в историята на модата.

Изложбата ще представи около 200 облекла и аксесоари редом с 200 произведения на изкуството – от западната праистория до днес. Целта е да покаже как модата и човешкото тяло са се оформяли и влияели взаимно през вековете.

„Вместо да дава приоритет на визуалността на модата, което често е за сметка на телесното, „костюмното изкуство“ привилегирова нейната материалност и неразривната връзка между телата ни и дрехите, които носим“, обясни кураторът Андрю Болтън в официалното съобщение.

Сред примерите е гравюра на Албрехт Дюрер от 1504 г. с Адам и Ева, поставена до спандекс бодита на Валтер ван Бейрендонк от 2009 г., вдъхновени от библейската двойка преди грехопадението.

Облеклата и произведенията на изкуството ще бъдат групирани според тематични типове тяло, които подчертават тяхната универсалност и устойчивост през времето и пространството. Сред категориите са „Голо тяло“, „Класическо тяло“, „Бременно тяло“ и „Смъртно тяло“.

Vogue показа предварително някои от акцентите: роклята „Бременност“ на Джорджина Годли с впечатляващо заоблена форма и визията на Comme des Garçons от 2017 г. с преувеличени скулптурни извивки.

Изложбата ще се открие на 10 май 2026 г. и ще продължи до 10 януари 2027 г. Тя ще бъде първата в новите галерии Condé Nast на музея с площ 12 000 квадратни фута (около 1115 кв.м).

Самият гала бал, който осигурява по-голямата част от бюджета на Института по костюми, ще се проведе на 4 май 2026 г.

Водещи спонсори на събитието ще бъдат Джеф Безос (61 г.) и Лорън Санчес (55 г.). Двойката пропусна тазгодишната Met Gala „Superfine: Tailoring Black Style“, за да организира пищната си сватба през юни във Венеция, но ще се върне триумфално догодина. Санчес дебютира на червения килим на Метрополитън през 2024 г. в тоалет на Оскар де ла Рента.

За справка: „Superfine“ е първата изложба на музея, посветена изцяло на афроамериканския стил, и първата с фокус върху мъжката мода от 2003 г. насам. Тазгодишният бал, съпредседателстван от Колман Доминго, Луис Хамилтън, A$AP Rocky, Фарел Уилямс и Ана Уинтур, събра рекордните 31 милиона долара.

Имената на знаменитите съпредседатели за Met Gala 2026 ще бъдат обявени в следващите месеци.