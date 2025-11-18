5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

М ного скоро Слънцето ще направи ингресия, която ще повлияе положително на пет зодиакални знака. А този период на щастие ще се простира чак до зимата. Украинската астроложка Катерина Соловьова назова фаворитите на съдбата и обясни кои зодии трябва да очакват радост.

„На 22 ноември Слънцето, което отговаря за нашето вътрешно „аз“, съзнанието, светогледа, възприятието, разбирането на света, жизнената сила, енергията, здравето, индивидуалността, темперамента, самоосъществяването, каналите на себeизразяване и цялостта, прави ингресия в знака Стрелец“, казва астроложката.

То ще остане там до 21 декември.

Вижте представителите на кои зодии ще усетят положително влияние през този период в нашата галерия.

Тези, които трябва да бъдат по-внимателни към активността на Слънцето през това време, са: Риби, Близнаци и Дева.

„Това е неутрална позиция за Слънцето, но тук то засилва дара на предвиждането, предприемаческите способности, лидерските качества, ентусиазма, оптимизма и разширява възможностите и хоризонтите“, обяснява Соловьова.

„На първо място промените могат да засегнат процеси, свързани с романтични приключения, хобита, деца, всякакви развлечения, вълнения, творчество и лидерски роли“,

добавя тя.

През този период, отбелязва астроложката, дейности, свързани с правото, образованието, науката, пътувания на дълги разстояния и всичко, което е свързано с чужбина, могат да преминат в нов етап.