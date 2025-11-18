Свят

Двама украинци, работещи за Русия, са заподозрени за взрива в Полша

Туск описа експлозията на железопътната линия, свързваща полската столица Варшава с границата с Украйна, като "безпрецедентен акт на саботаж"

18 ноември 2025, 16:11
Двама украинци, работещи за Русия, са заподозрени за взрива в Полша
Източник: iStock/Getty Images

Д вама украински граждани, работещи за Русия, са заподозрени за експлозията, станала на железопътна линия в Полша през уикенда, заяви премиерът Доналд Туск, предаде Асошиейтед прес.

В изказване пред Сейма, долната камара на полския парламент, Туск каза, че двамата заподозрени отдавна са сътрудничили на руските тайни служби. Той каза, че самоличността им е известна, но не може да бъде разкрита пред обществеността поради продължаващото разследване. Двамата вече са напуснали Полша. 

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

Туск описа експлозията на железопътната линия, свързваща полската столица Варшава с границата с Украйна, като "безпрецедентен акт на саботаж".

От Украйна: Ударихме по линията Русия - Китай

Полша ще въведе по-високо ниво на тревога по определени железопътни линии и ще използва военните за защита на ключовата инфраструктура, заяви днес премиерът, предаде Ройтерс.

"Ръководителят на Агенцията за вътрешна сигурност и министърът на вътрешните работи поискаха да въведа трето ниво на тревога за терористични заплахи", каза Туск пред парламента. "Това ниво ще е в сила за определени железопътни линии, докато за останалата част от страната ще е в сила второ ниво на тревога", добави той.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Полша Саботаж Железопътна линия Експлозия Русия Украински заподозрени Доналд Туск Ниво на тревога Варшава Руски тайни служби
Последвайте ни

По темата

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл обвини Полша в русофобия

Кремъл обвини Полша в русофобия

Свят Преди 6 минути

„Русия е обвинявана за всички прояви на хибридна и директна война, които се случват“, заяви Дмитрий Песков

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Свят Преди 17 минути

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности

<p>Темата на Met Gala 2026 ще бъде &bdquo;Изкуството на костюма&ldquo;</p>

Темата на Met Gala 2026 ще бъде „Изкуството на костюма“

Любопитно Преди 1 час

Водещи спонсори на събитието ще бъдат Джеф Безос и Лорън Санчес

Генерал от НАТО: Германия не е стратегически зряла, нужна е промяна

Генерал от НАТО: Германия не е стратегически зряла, нужна е промяна

Свят Преди 1 час

Има нужда да се обсъди как възпирането да действа в бъдеще в т.нар. „сива зона“ на хибридни атаки

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Любопитно Преди 1 час

Това не са модерни съвети от последния популярен уелнес подкаст, а древни навици, които поддържат физическата форма в продължение на поколения

<p>Този често срещан навик увеличава риска от сърдечносъдови заболявания</p>

Този често срещан навик води до Алцхаймер и сърдечносъдови заболявания

Любопитно Преди 1 час

„Знаем, че фактори от околната среда като замърсяването на въздуха и шума могат да доведат до сърдечни заболявания"

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Свят Преди 1 час

Обхватът на това влияние беше разкрит, когато украинските антикорупционни органи публикуваха резултатите от 15-месечно разследване на схема за присвояване

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

Любопитно Преди 1 час

Сезонът продължава от 22 ноември до 21 декември

<p>МИ5 със сериозно предупреждение към британските депутати&nbsp;</p>

Разузнавателна служба предупреди британските депутати за риск от шпиони

Свят Преди 1 час

Известно е, че две лица използват „ЛинкeдИн“, за да „провеждат мащабна кампания в полза на“ китайското правителство

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Прическата е почти идентична с ярко розовата коса, с която Джоли се появи преди повече от 25 години

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Свят Преди 1 час

Тези числа обхващат периода от февруари 2022 г. до юли 2025 г.

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

Свят Преди 2 часа

"Политическата ситуация се промени и ние трябва да работим по различен начин", заяви Макрон

Шон „Диди“ Комбс

Шон „Диди“ Комбс с ново тежко обвинение за сексуално насилие

Любопитно Преди 2 часа

Инцидентът засяга мъж, публицист и продуцент

Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше женена 19 години, преди баскетболната икона да загине на 26 януари 2020 г.

.

3 години търсене: НАСА откри, че е изтрила собствените си кадри от кацането на Луната

Любопитно Преди 2 часа

През 2006 г. НАСА призна, че е загубила оригиналните записи

<p>AI война за милиарди: Мъск се подигра на Джеф Безос</p>

„Имитатор“: Илон Мъск нападна новия проект на Джеф Безос за милиарди долари

Свят Преди 2 часа

През 2025 г. AI вече не е само за чатботове – става дума за реални машини, Космос и следващата промишлена революция

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Ден на мечтите за ЦСКА U9 (видео)

Gong.bg

Ламин Ямал е готов да покори новия "Камп Ноу"

Gong.bg

Сайтове у нас и по света са недостъпни заради глобален срив в Cloudflare

Nova.bg

Омбудсманът иска оттегляне на решението за по-скъпо паркиране в синя и зелена зона в София

Nova.bg