Двама украинци, работещи за Русия, са заподозрени за взрива в Полша

Д вама украински граждани, работещи за Русия, са заподозрени за експлозията, станала на железопътна линия в Полша през уикенда, заяви премиерът Доналд Туск, предаде Асошиейтед прес.

В изказване пред Сейма, долната камара на полския парламент, Туск каза, че двамата заподозрени отдавна са сътрудничили на руските тайни служби. Той каза, че самоличността им е известна, но не може да бъде разкрита пред обществеността поради продължаващото разследване. Двамата вече са напуснали Полша.

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

Туск описа експлозията на железопътната линия, свързваща полската столица Варшава с границата с Украйна, като "безпрецедентен акт на саботаж".

От Украйна: Ударихме по линията Русия - Китай

Полша ще въведе по-високо ниво на тревога по определени железопътни линии и ще използва военните за защита на ключовата инфраструктура, заяви днес премиерът, предаде Ройтерс.

"Ръководителят на Агенцията за вътрешна сигурност и министърът на вътрешните работи поискаха да въведа трето ниво на тревога за терористични заплахи", каза Туск пред парламента. "Това ниво ще е в сила за определени железопътни линии, докато за останалата част от страната ще е в сила второ ниво на тревога", добави той.