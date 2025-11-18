България

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Решението е прието с 11 гласа и 1 особено мнение

18 ноември 2025, 14:50
Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото
Източник: БТА

Д нес Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по конституционното дело за отказа на бившия председател на Народното събрание, Наталия Киселова, парламентът да гласува за провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Предложението беше направено от президента Румен Радев.

Конституционният съд реши, че „председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон. Това правомощие принадлежи единствено на Народното събрание“.

Президентът атакува отказа на Киселова НС да обсъди предложението за референдум за еврото

В мотивите си Конституционният съд отбелязва, че според Основния закон народът е единствен източник на държавната власт и тя се осъществява от него непосредствено или чрез предвидените в Конституцията органи. Следователно никой народен представител и в частност председателят на Народното събрание не разполага с право еднолично да осъществява власт и да решава въпроси, които Основният закон е възложил единствено на колективния орган, излъчен от избирателите и осъществяващ властта от тяхно име. Това се отнася и до правомощието на парламента да взема решение за произвеждане на национален референдум.

КС отказа на Румен Радев за референдума за еврото

Съдът посочва, че изключителното правомощие на Народното събрание да приеме решение за произвеждане на национален референдум по естеството си предполага изключителната негова компетентност да преценява всички предвидени в закона изисквания относно допустимостта на произвеждане на такъв референдум, каквито са въпросите, които могат да се разрешават чрез национален референдум, когато парламентът е сезиран от оправомощените за това по закон субекти. Тази преценка според Съда е въпрос не просто на процедура, а на конституционна компетентност.

Съдът обръща внимание, че за разлика от актовете на Народното събрание, които подлежат на контрол за конституционност, едноличните актове на неговия председател са изключени от този контрол, което е отчетено и в определението по допускане на искането на президента. По тази причина издаването на едноличен акт на председателя на парламента, с който по същество се прегражда упражняването на изключителната конституционна компетентност на общонационалното представително учреждение, е нетърпимо от гледна точка на Основния закон, защото на практика заобикаля установения ред за контрол върху актовете на Народното събрание. В резултат на това се осуетява възможността за проверка относно съответствието с принципите и разпоредбите на Конституцията, а това рискува да постави под съмнение и дори да лиши от съдържание нейното върховенство при упражняване на държавната власт.

НС няма да гласува предложението на Радев за референдум за еврото

В заседанието участваха 12 конституционни съдии. Решението е прието с 11 гласа и 1 особено мнение – на съдия Борислав Белазелков.

Източник: КС    
Конституционен съд Референдум за еврото Румен Радев
Последвайте ни
Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Оранжев код за силен дъжд и бури в 8 области в сряда

Оранжев код за силен дъжд и бури в 8 области в сряда

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо котките се бият

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

Любопитно Преди 12 минути

Сезонът продължава от 22 ноември до 21 декември

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Свят Преди 22 минути

Тези числа обхващат периода от февруари 2022 г. до юли 2025 г.

Шон „Диди“ Комбс

Шон „Диди“ Комбс с ново тежко обвинение за сексуално насилие

Любопитно Преди 44 минути

Инцидентът засяга мъж, публицист и продуцент

.

3 години търсене: НАСА откри, че е изтрила собствените си кадри от кацането на Луната

Любопитно Преди 47 минути

През 2006 г. НАСА призна, че е загубила оригиналните записи

<p>AI война за милиарди: Мъск се подигра на Джеф Безос</p>

„Имитатор“: Илон Мъск нападна новия проект на Джеф Безос за милиарди долари

Свят Преди 55 минути

През 2025 г. AI вече не е само за чатботове – става дума за реални машини, Космос и следващата промишлена революция

<p>Лувърът затвори една от галериите си</p>

Лувърът затвори една от галериите си заради структурни проблеми

Свят Преди 1 час

Галерията "Кампана", която включва девет зали с древногръцка керамика на първия етаж, беше затворена заради структурна слабост, съобщи музеят

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

България Преди 1 час

Дали ще има такива за тази година все още се обсъжда и се търси политическо решение

Учени: Родителите да искат съгласие от бебето, преди да му сменят пелената

Учени: Родителите да искат съгласие от бебето, преди да му сменят пелената

Любопитно Преди 1 час

Преподаватели от университета Дийкин в Австралия, твърдят, че родителите не трябва да чакат децата им да станат тийнейджъри, за да говорят с тях за подходящо докосване

Казусът "Корал": Лена Бориславова се яви в съда за делото срещу нея

Казусът "Корал": Лена Бориславова се яви в съда за делото срещу нея

България Преди 1 час

Тя е обвинена от прокуратурата в документна измама

<p>Радев удостои трима военнослужещи с Почетния знак на президента</p>

Румен Радев удостои трима военнослужещи с Почетния знак на президента

България Преди 1 час

Това стана на церемония на "Дондуков“ 2

Тръмп въвежда "ФИФА Пас" за Световното първенство по футбол

Тръмп въвежда "ФИФА Пас" за Световното първенство по футбол

Свят Преди 1 час

На финалите на Световното първенство по футбол догодина, които ще се състоят в САЩ, Канада и Мексико, ще бъдат изиграни 104 мача

Булка каза "Да!" в надуваем костюм на динозавър (ВИДЕО)

Булка каза "Да!" в надуваем костюм на динозавър (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Естествено, за такава необичайна булка трябвала и подходяща музика – песента от „Джурасик парк“

<p>Грузия направи обратен завой по пътя си към Запада</p>

"На пет минути от автокрацията": Грузия направи обратен завой по пътя си към Запада

Свят Преди 1 час

Преходът към еднопартийно управление шокира много хора в малката южнокавказка страна с население от 3,7 милиона души

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Русия остро критикува Франция за изтребителя Rafale - подхранват войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Франция вече е доставила на Киев изтребители Mirage, но досега не беше ставало дума Украйна да получи Rafale

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Пилот опита да изключи двигателите на самолет с 80 души на борда след прием на халюциногенни гъби

Свят Преди 1 час

Бившият пилот на Alaska Airlines беше овладян от екипажа, след като се опита да изключи двигателите на полет от Вашингтон до Сан Франциско. Той твърди, че е бил под влиянието на халюциногенни гъби и не е спал повече от 40 часа

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

Борисов и министърът по европейските въпроси на Германия обсъдиха политиките в сферата на сигурността

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Дъщерята на Ким Кардашиян направи самостоятелен моден дебют (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

Gong.bg

"Отпадналите звезди" с шанс за изкупление при Тухел

Gong.bg

Сайтове у нас и по света са недостъпни заради глобален срив в Cloudflare

Nova.bg

Омбудсманът иска оттегляне на решението за по-скъпо паркиране в синя и зелена зона в София

Nova.bg