България

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Сред пътниците на борда бяха още Луиза Григорова-Макариева, Весела Бабинова и други колеги от спектакъла "Поетите"

18 ноември 2025, 16:21
Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)
Източник: БТА

А ктрисата Теодора Духовникова и част от екипа на поетичния спектакъл „Поетите“ се озоваха в центъра на драматични събития, след като полетът им от Германия към София беше принудително пренасочен към летище Солун заради екстремно силен вятър и опасна турбуленция. Духовникова сподели емоционално видео в Instagram, в което се вижда как пътниците реагират на съобщението на пилота.

Бурен вятър спря полети от и до София

„Никак, ама никак не е от най-хубавите чувства на света, пилотът на самолета ти, след зверска турбуленция, да каже на немски: „Уважаеми пътници, имаме проблем, както усетихте, не можехме да се приземим на летище София. Моля, затегнете предпазните си колани и изчакайте инструкции от екипажа“... Така, почти страшно, завърши немското турне на Поетите“, написа актрисата.

Сред пътниците на борда бяха още Луиза Григорова-Макариева, Весела Бабинова и други колеги от спектакъла, който през последните седмици имаше успешно турне в няколко немски града.

За щастие всичко завърши добре. „Всъщност, не. Завърши хубаво. С целувка между нас – нали сме живи и нали сме още малко заедно и с никакво мрънкане… почти. Малко бедстваме, извиняваме се на всички театри и снимачни екипи утре, които ни чакат за снимки и репетиции“, допълни с облекчение Теодора Духовникова.

  • Какво точно се случи на летище София?

Причината за хаоса е рядко атмосферно явление – т.нар. фьонов ефект, който предизвика пориви на вятъра до близо 100 км/ч в района на летището. Според Иван Дяков, заместник-генерален директор по оперативна дейност на ДП „Ръководство на въздушното движение“, снощи шест полета бяха отклонени към алтернативни летища (Средец, Солун, Букурещ), пет бяха отменени, а много от кацналите самолети успяха да се приземят едва след втори или трети опит.

„Колегите, които работят повече от 25 години, вчера на работните места казаха, че не помнят такова нещо“, призна Дяков в ефира на БНТ. Той уточни, че подобни масови пренасочвания се случват средно 2–3 пъти годишно, но рядко с такава интензивност.

Летище София работи в нормален режим днес, а пътниците от пренасочените полети постепенно се прибират с алтернативни рейсове или автобусен транспорт.

Междувременно феновете на Теодора Духовникова и „Поетите“ заливат коментарите ѝ с облекчение и подкрепа: „Добре че сте живи и здрави!“, „Страшно е само като си помислиш!“, „Браво на пилота!“.

Източник: ИА "Фокус"    
Теодора Духовникова полет турбуленция Летище София пренасочване на полет силен вятър
Последвайте ни
Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

3 милиона българи под заплаха заради нови правила за наем на земя

3 милиона българи под заплаха заради нови правила за наем на земя

pariteni.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Свят Преди 16 минути

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Свят Преди 31 минути

Руските сили адаптират тактиката си към условията на приближаващата зима, а украинската армия трябва да въведе двойно повече технологични иновации

Тим Кук, изпълнителен директор на Apple

Пред Apple стоят исторически важни решения за бъдещето

Технологии Преди 54 минути

Компанията изглежда съзнава това и се подготвя

<p>Темата на Met Gala 2026 ще бъде &bdquo;Изкуството на костюма&ldquo;</p>

Темата на Met Gala 2026 ще бъде „Изкуството на костюма“

Любопитно Преди 1 час

Водещи спонсори на събитието ще бъдат Джеф Безос и Лорън Санчес

Генерал от НАТО: Германия не е стратегически зряла, нужна е промяна

Генерал от НАТО: Германия не е стратегически зряла, нужна е промяна

Свят Преди 1 час

Има нужда да се обсъди как възпирането да действа в бъдеще в т.нар. „сива зона“ на хибридни атаки

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Любопитно Преди 1 час

Това не са модерни съвети от последния популярен уелнес подкаст, а древни навици, които поддържат физическата форма в продължение на поколения

<p>Този често срещан навик увеличава риска от сърдечносъдови заболявания</p>

Този често срещан навик води до Алцхаймер и сърдечносъдови заболявания

Любопитно Преди 1 час

„Знаем, че фактори от околната среда като замърсяването на въздуха и шума могат да доведат до сърдечни заболявания"

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Свят Преди 1 час

Обхватът на това влияние беше разкрит, когато украинските антикорупционни органи публикуваха резултатите от 15-месечно разследване на схема за присвояване

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

Любопитно Преди 1 час

Сезонът продължава от 22 ноември до 21 декември

<p>МИ5 със сериозно предупреждение към британските депутати&nbsp;</p>

Разузнавателна служба предупреди британските депутати за риск от шпиони

Свят Преди 1 час

Известно е, че две лица използват „ЛинкeдИн“, за да „провеждат мащабна кампания в полза на“ китайското правителство

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Прическата е почти идентична с ярко розовата коса, с която Джоли се появи преди повече от 25 години

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Свят Преди 1 час

Тези числа обхващат периода от февруари 2022 г. до юли 2025 г.

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

Свят Преди 1 час

"Политическата ситуация се промени и ние трябва да работим по различен начин", заяви Макрон

Шон „Диди“ Комбс

Шон „Диди“ Комбс с ново тежко обвинение за сексуално насилие

Любопитно Преди 2 часа

Инцидентът засяга мъж, публицист и продуцент

Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше женена 19 години, преди баскетболната икона да загине на 26 януари 2020 г.

.

3 години търсене: НАСА откри, че е изтрила собствените си кадри от кацането на Луната

Любопитно Преди 2 часа

През 2006 г. НАСА призна, че е загубила оригиналните записи

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Ден на мечтите за ЦСКА U9 (видео)

Gong.bg

Ламин Ямал е готов да покори новия "Камп Ноу"

Gong.bg

Сайтове у нас и по света са недостъпни заради глобален срив в Cloudflare

Nova.bg

Омбудсманът иска оттегляне на решението за по-скъпо паркиране в синя и зелена зона в София

Nova.bg