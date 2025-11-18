Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

А ктрисата Теодора Духовникова и част от екипа на поетичния спектакъл „Поетите“ се озоваха в центъра на драматични събития, след като полетът им от Германия към София беше принудително пренасочен към летище Солун заради екстремно силен вятър и опасна турбуленция. Духовникова сподели емоционално видео в Instagram, в което се вижда как пътниците реагират на съобщението на пилота.

Бурен вятър спря полети от и до София

„Никак, ама никак не е от най-хубавите чувства на света, пилотът на самолета ти, след зверска турбуленция, да каже на немски: „Уважаеми пътници, имаме проблем, както усетихте, не можехме да се приземим на летище София. Моля, затегнете предпазните си колани и изчакайте инструкции от екипажа“... Така, почти страшно, завърши немското турне на Поетите“, написа актрисата.

Сред пътниците на борда бяха още Луиза Григорова-Макариева, Весела Бабинова и други колеги от спектакъла, който през последните седмици имаше успешно турне в няколко немски града.

За щастие всичко завърши добре. „Всъщност, не. Завърши хубаво. С целувка между нас – нали сме живи и нали сме още малко заедно и с никакво мрънкане… почти. Малко бедстваме, извиняваме се на всички театри и снимачни екипи утре, които ни чакат за снимки и репетиции“, допълни с облекчение Теодора Духовникова.

Какво точно се случи на летище София?

Причината за хаоса е рядко атмосферно явление – т.нар. фьонов ефект, който предизвика пориви на вятъра до близо 100 км/ч в района на летището. Според Иван Дяков, заместник-генерален директор по оперативна дейност на ДП „Ръководство на въздушното движение“, снощи шест полета бяха отклонени към алтернативни летища (Средец, Солун, Букурещ), пет бяха отменени, а много от кацналите самолети успяха да се приземят едва след втори или трети опит.

„Колегите, които работят повече от 25 години, вчера на работните места казаха, че не помнят такова нещо“, призна Дяков в ефира на БНТ. Той уточни, че подобни масови пренасочвания се случват средно 2–3 пъти годишно, но рядко с такава интензивност.

Летище София работи в нормален режим днес, а пътниците от пренасочените полети постепенно се прибират с алтернативни рейсове или автобусен транспорт.

Междувременно феновете на Теодора Духовникова и „Поетите“ заливат коментарите ѝ с облекчение и подкрепа: „Добре че сте живи и здрави!“, „Страшно е само като си помислиш!“, „Браво на пилота!“.