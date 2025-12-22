Майка разпали спор: Хората без деца са на почивка 24/7

Любопитно

„Не мисля, че хората без деца осъзнават колко свободно време всъщност имат", заяви Даниел Екверекву

22 декември 2025, 11:32
М айка предизвика бурна реакция в социалните мрежи, след като заяви, че хората без деца  "са на почивка 24/7" във видео в TikTok, предаде New York Post

Даниел Екверекву (@danni_ek) сподели своите спорни мисли във вече сензационно видео: „Не мисля, че хората без деца осъзнават колко свободно време всъщност имат. Те са на практика на почивка 24/7. И не го осъзнаваш, докато не се сдобиеш с деца и никога нямаш никакво свободно време.“

Тя каза, че обича децата си, но рядко има свободно време – чувство, което много родители вероятно биха споделили.

Във видеото си, което е натрупало над 600 000 гледания, Екверекву призна, че се е съгласила на това, когато е избрала да бъде майка, но това не променя факта, че може леко да завижда на своите връстници, които нямат малки човечета, за които да се грижат и да се тревожат всяка будна минута.

Дебатът за това, че „бездетните хора имат повече време“, изглежда е безкраен сред хората.

„Имам приятели, които нямат деца, и просто ми е забавно да ги чувам да казват: „Ох, толкова съм уморена или толкова съм заета“... в крайна сметка всеки има проблеми, всеки има затруднения, всеки има списък със задачи... но просто казвам, ако гледате това и нямате деца, насладете се на свободното време, защото след като имате деца, ще има малко или никакво свободно време“, каза Екверекву.

Видеото предизвика остри коментари от хиляди души.

„Това излъчва „съжалявам за избора си и завиждам на тези, които нямат деца“, пошегува се коментатор.

„Това видео доказва, че имате свободно време“, заяви един язвителен коментатор.

„Да, свободното ни време е различно. Затова много от нас не искат деца. Но да се каже, че сме „практически на почивка 24/7“, е малко абсурдно“, добави някой друг.

Екип от изследователи от Мичиганския държавен университет откри, че броят на хората в САЩ, които съзнателно избират да нямат деца, се е удвоил през последните две десетилетия.

Според заключенията на екипа, процентът на неродителите, които не искат да донесат деца на този свят, се е увеличил от 14% през 2002 г. до 29% през 2023 г.

Източник: New York Post    
