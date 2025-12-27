Преяждане, алкохол и стрес - как празниците удрят организма ни

П разничният сезон е посветен на корпоративни събития, семейни обеди и вечери с приятели. Но заедно с атмосферата на радост, за много хора идва и един по-неприятен спътник – подуване на корема, газове и храносмилателен дискомфорт.

Как да се реши това, разказва РБК-Украйна, позовавайки се на Daily Express.

Хората страдат от тежест в стомаха

Според британско проучване, около 40% от хората редовно изпитват подуване на корема, а повече от една трета изпитват прекомерно образуване на газове. Тези симптоми се влошават забележително през декември.

Експертите обясняват: по време на празничния сезон хранителните навици се променят драстично. Мазните и солени храни, сладкишите, алкохолът, газираните напитки, закуските „в движение“, нарушеното ежедневие и повишените нива на стрес създават сериозно натоварване на храносмилателната система.

Според диетолози и общопрактикуващи лекари, храните с високо съдържание на мазнини се усвояват по-бавно, забавят изпразването на стомаха и предизвикват усещане за „камък в стомаха“. Излишната захар подхранва бактериите в червата, което води до ферментация и натрупване на газове. Алкохолът и подсладените газирани напитки дразнят лигавицата, нарушават ензимната активност и дехидратират организма, което може да причини запек и подуване на корема.

Стресът играе отделна роля. Червата и мозъкът са тясно свързани, така че емоционалният стрес, финансовите тревоги и предпразничната суматоха влияят пряко на храносмилането – то може или да се забави, или да стане свръхактивно.

Как да намалите подуването на корема по време на празниците

Експертите препоръчват няколко прости, но ефективни стъпки. Първо, яжте бавно. На мозъка му са необходими 15-20 минути, за да се почувства сит , а бързото поглъщане на храна води до поглъщане на въздух. Струва си да сдъвчете добре храната си и да не бързате на масата.

Второ, фибрите са необходими, но не до крайности. Прекомерните количества зеленчуци или бобови растения след период на неправилно хранене могат само да увеличат подуването на корема. По-добре е да комбинирате различни видове фибри и да увеличавате количеството им постепенно.

Препоръчително е да се редува алкохол с вода – простото правило „една чаша алкохол = една чаша вода“ помага за намаляване на натоварването на храносмилането. Също така си струва да се помни, че газираните напитки директно добавят въздух към стомаха.

Добър навик е да се правят леки упражнения след хранене – дори 10-15-минутна разходка стимулира перисталтиката и намалява чувството за тежест. Билкови чайове, като мента или джинджифил, които традиционно се свързват с облекчаване на храносмилането, също могат да помогнат.

Какво да не правите по време на празниците

Лекарите предупреждават да не се „спестява калория“ преди празниците – пропускането на хранения често води до преяждане и рязко влошаване на благосъстоянието. Вместо това е по-добре да се поддържа горе-долу редовен хранителен режим, дори в натоварени дни.

Експертите заключават: подуването на корема по време на празниците е често срещано явление, но в повечето случаи може да се смекчи, ако обръщате повече внимание на сигналите на тялото си, не бързате на масата и се опитвате да поддържате баланс между празничните радости и здравословните проблеми.