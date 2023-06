Случват се чудеса: Бебета с 2% шанс за живот завършиха детска градина

Л екарите дават само 2% шанс за живот на бебета Аби и Ерин Дилейни, които са сдвоени близнаци, но ето, че те вече са на 6 и завършват детска градина: "Небето е тяхната граница", казва майка им.

Аби и Ерин са родени на 24 юли 2016 г., съобщава SWNS. Майката Хедър Дилейни, на 33 години, научава, че носи "краниопагусни близнаци", когато е бременна в около 11-ата седмица.

Близнаците са имали общ череп, кожа и съд, известен като "superior sagittal sinus", който транспортира кръвта от мозъка.

През юни 2017 г. близнаците са подложени на 11-часова процедура по разделяне в Детската болница във Филаделфия.

Dr. Jesse Taylor, MD and Dr. Gregory Heuer, MD, PhD, successfully separated craniopagus twins Erin and Abby Delaney. How did they do it? The surgeons sat down with WIRED and break down the tools and techniques they used to do what seems impossible: pic.twitter.com/8QrXn9VVtQ