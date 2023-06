Фреска от Помпей разкрива тайната на първата пица

Ф реска, изобразяваща храна, която вероятно е предшествала италианската пица, беше открита на стената на къща в древния римски град Помпей, съобщи Ройтерс, позовавайки се на италианското Министерство на културата.

Археолозите предполагат, че жителите на Помпей вероятно са яли плоския хляб, изобразен на картината, с плодове като нар или фурми, или пък гарниран с подправки и сос, подобен на песто.

Въпреки че не може да се счита за пица, тъй като не съдържа типичните за нея съставки като домат и моцарела, този хляб „може да е далечен роднина на модерното ястие“, казаха от министерството.

Известният град Помпей, унищожен от изригване на вулкана Везувий преди близо 2000 години, се намира на около 23 км от град Неапол – съвременната родина на италианската пица. В днешно време пицата е храна, защитена от ЮНЕСКО.

Probably the most controversial thing you will see on here today: a 2000 year old fresco of a pizza that “seems to lack two essential ingredients – tomato and mozzarella – and includes an item that looks suspiciously like a pineapple.” https://t.co/RBtryC1zBX