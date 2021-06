Daily Mail: Не е просто име, Хари открадна бижуто на короната

П о време на живота й, посветен на обществеността и почти винаги пред погледа на всички, Лилибет беше единственото нещо, което кралицата имаше, което беше изцяло нейно.

Наименованието беше нейно и само нейно.

Това беше нейният нежен прякор, даден й за първи път от дядо й - крал Джордж V, приет от майка й и баща й, ехо от миналото, което тя има нужда да продължава да чува, пише в коментар за Daily Mail Ян Мойр.

