Меган Маркъл роди момиче

М еган Маркъл роди момиче. Второто дете на херцогинята на Съсекс и нейния съпруг принц Хари, херцог на Съсекс, ще се казва Лилибет Даяна Маунтбатън-Уиндзор, съобщава БТА, като се позоваха на съобщение на двойката.

39-годишната Меган Маркъл е родила бебето в болница "Котидж хоспитал" в Санта Барбара, в югозападния американски щат Калифорния, в петък в 11.40 ч. сутринта местно време. 36-годишният принц Хари е присъствал на щастливото събитие.

Хари и Меган са кръстили второто си дете в чест едновременно на британската кралица Елизабет Втора и на майката на принца, покойната принцеса Даяна - съответно Лилибет "Лили" (както е наричана кралицата в тесен семеен кръг) и Даяна. Бебето тежи близо 3,5 килограма.

Кралица Елизабет II е във възторг от тази новина

"С голяма радост принц Хари и Меган, принцът и принцесата на Съсекс, приветстват с добре дошла на света своята дъщеря Лилибет "Лили" Даяна Маунтбатън-Уиндзор. Майката и детето са здрави и са добре, и вече са си вкъщи", обяви прессекретарят на Хари и Меган. "Херцогът и херцогинята ви благодарят за топлите пожелания молитвите, докато се радват на този специален момент като семейство", добави прессекретарят.

При съобщаването на новината не бяха публикувани снимки на бебето.

Лилибет Даяна Маунтбатън-Уиндзор е осма в реда на наследниците на британския трон.

Принц Хари, по-малкият син на британския престолонаследник принц Чарлз, и американската актриса Меган Маркъл сключиха брак в замъка Уиндзор през 2018 г. Година по-късно се роди синът им Арчи.

В началото на миналата година Хари и Меган обявиха, че напускат кралския двор и се местят в Северна Америка. През март тази година, в интервю за Опра Уинфри, разтърсило света, двойката разказа за болезнени обсъждания в кралския двор за цвета на кожата на първородното си дете. Меган увери, че дори е обмисляла самоубийство, на фона на силния натиск, на който е била подложена.

Къде иска да ражда Меган Маркъл

Британският премиер Борис Джонсън поздрави Хари и Меган.

"Честито на херцога и херцогинята на Съсекс за раждането на тяхната дъщеря", написа в Туитър консерваторът Джонсън.

Many congratulations to The Duke & Duchess of Sussex on the birth of their daughter.