Меган и Хари обвиниха BBC в клевета

П ринц Хари и съпругата му Меган Маркъл обвиниха BBC в клевета във връзка с информацията за името на новородената им дъщеря, която кръстиха Лилибет Даяна.

В разпространено до медиите съобщение от адвокатите на херцозите на Съсекс се посочва, че информацията, в която се твърди, че те не са се консултирали с кралица Елизабет II за използването на името Лилибет, с което тя е известна в семейството си, е клевета, посочва британският в."Таймс".

В съобщението за раждането на дъщеря си принц Хари и Меган отбелязват, че "Лили е кръстена в чест на прабаба си, Нейно величество кралицата, чието семейно прозвище е Лилибет, а второто й име Даяна е избрано в чест на покойната й баба, принцесата на Уелс".

"Статията съдържа лъжа и клевета и съдържащите се в нея обвинения не бива да се повтарят", се посочва в изявлението на херцозите на Съсекс.

"Херцогът е разговарял със семейството си преди обявяването на името и на практика баба му е била първият член от семейството, на когото той е позвънил и в този разговор той е споделил желанието си да нарекат дъщеря си Лилибет в нейна чест. Ако тя не е била съгласна, те не биха използвали това име", се посочва в съобщението, предава The Guardian.

Harry and Meghan Wage War Against British Media Again, Accuse BBC of Libel Over Lilibet Report https://t.co/nNoz0H0zJi pic.twitter.com/upXb151gYn