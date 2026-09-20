Атака с дронове срещу Москва: Поразен е нефтопреработвателен завод, има и жертви

Н ай-малко двама души са загинали при украинска атака с дронове в Московска област, съобщиха руските власти. Няколко дрона са достигнали до територията на Московския нефтопреработвателен завод, а един е ударил жилищна сграда, предаде "Ройтерс".

Украинско нападение с дронове в Московска област

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала част от дроновете, насочени към столицата. По думите му от събота насам са били свалени повече от 1600 дрона, от които около 450 са летели към Москва.

По данни на Собянин при атаката няма загинали или ранени в самата столица. Свидетели съобщават пред "Ройтерс" за експлозии в Москва и за дим, издигащ се от района на нефтопреработвателния завод.

Размерът на нанесените щети все още не е изяснен.

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Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи, че освен двамата загинали около Москва има и нанесени щети по жилищни сгради. От 21-етажен жилищен блок в района на Раменское са били евакуирани около 400 души, сред които 70 деца.

Украйна не е поела отговорност за атаката. И двете страни заявяват, че не нанасят удари по цивилни.

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Атаката съвпадна с парламентарните избори в Русия

Ударите са извършени в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия, които започнаха на 18 септември и приключват днес.

Сергей Собянин заяви, че атаката е била планирана с цел да наруши провеждането на изборите. Твърдението му не е независимо потвърдено.

Изборите за Държавната дума са първите след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Президентът Владимир Путин представя вота като показател за подкрепата към руската армия и политиката на Кремъл.

Повечето кандидати, които открито се противопоставят на войната, не са допуснати до участие. Част от кандидатите на либералната партия „Яблоко“ все пак участват в изборите в отделни едномандатни райони.

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Ударите между Русия и Украйна продължават

Русия и Украйна продължават да извършват взаимни атаки по инфраструктура и обекти, свързани с енергетиката, въпреки заявеното по-рано през седмицата от президента на САЩ Доналд Тръмп споразумение за прекратяване на ударите.

Украйна през последните месеци засили използването на дронове срещу цели на руска територия, включително нефтопреработвателни предприятия. В същото време Русия продължава да атакува украински градове и инфраструктура с дронове и ракети.

Руските власти съобщават за нанесени щети и жертви при украински атаки, но част от тези данни не могат да бъдат независимо потвърдени.