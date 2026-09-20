САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

А мериканската армия е поразила в събота плавателен съд в Карибско море, за който има данни, че е бил използван за наркотрафик. При удара са загинали четирима души, съобщи Reuters.

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„Потвърдени разузнавателни данни сочат, че плавателният съд активно е участвал в наркотрафик“, се посочва в изявление на Южното командване на САЩ, публикувано в социалната мрежа X.

От американското командване не са предоставили допълнителна информация за самоличността на загиналите или за плавателния съд.

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Правителството на американския президент Доналд Тръмп започна през септември военни операции срещу плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан. Вашингтон заяви, че целта е да бъде ограничен международният трафик на наркотици.

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Операциите предизвикаха критики от правозащитни организации. Те определят ударите като „извънсъдебни екзекуции“, поставяйки под въпрос законовите основания за използването на смъртоносна сила срещу предполагаеми наркотрафиканти.