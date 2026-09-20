Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Н ай-малко четирима души са загинали при израелски удари в Ивицата Газа, сред тях 10-годишно момиче и синът на високопоставен служител на местното здравно министерство, съобщи АФП.

Според Министерството на здравеопазването в Газа, което функционира под управлението на „Хамас“, детето е починало от раните си, получени сутринта при израелски огън северно от бежанския лагер Нусейрат в централната част на анклава.

При въздушен удар по лагер за разселени хора в Джабалия, в северната част на Газа, е загинал Басир ал-Барш, синът на генералния директор на здравното министерство Мунир ал-Барш.

По време на погребението на сина си Мунир ал-Барш заяви, че убийството е „продължение на престъпленията на Израел“, според изявление на министерството.

Още двама палестинци са загинали, а няколко са били ранени при два отделни удара в района на град Газа, съобщиха болницата „Ал Шифа“ и гражданската защита в анклава. Израелската армия не е отговорила незабавно на запитване на АФП за ударите.

Какво се случва в Газа

Израел и „Хамас“ постигнаха договорено с посредничеството на САЩ примирие през октомври 2025 г. Въпреки това оттогава са извършвани израелски удари в Ивицата Газа, а израелските сили са напреднали допълнително в някои части на анклава.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военните действия срещу „Хамас“ ще продължат, докато групировката не се откаже от оръжията си и не бъдат изпълнени условията на Израел за изтегляне на силите от Газа.

Атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. доведе до смъртта на 1221 души, според данни, обобщени от АФП въз основа на официални израелски данни. Около 251 души са били отвлечени и отведени в Газа.

Последвалата израелска военна офанзива доведе до мащабни разрушения в анклава и до смъртта на повече от 73 800 души според данни на здравното министерство в Газа. Организацията на обединените нации оценява данните на министерството като като цяло надеждни.

Според същия източник повече от 1300 палестинци са загинали при израелски удари от началото на примирието през октомври 2025 г. Израелската армия съобщава за петима загинали военнослужещи и един цивилен служител за същия период.