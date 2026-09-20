150 граждани от ЕС обсъдиха в Брюксел как да бъде укрепена демокрацията в Европа

П ървата сесия на Европейския граждански панел, посветен на демократичната устойчивост, приключва днес в Брюксел. В нея участват 150 граждани от всичките 27 държави членки на Европейския съюз.

През последните два дни участниците обсъждаха как демокрациите в Европа могат да станат по-устойчиви и как гражданите могат да участват по-активно в обществения живот.

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В рамките на днешната сесия те ще обобщят обсъжданията и ще определят основните предизвикателства, върху които панелът ще се съсредоточи по време на следващите си заседания.

Първата сесия започна с обсъждане на понятието „демократична устойчивост“ и значението му в ежедневието. Участниците определят и основните проблеми пред демократичния живот, които според тях изискват внимание.

Четирима българи участват в панела

Сред участниците са четирима българи – Габриела Караджонова-Малчева, родена в Любимец и живееща и работеща в Пловдив, Стефан Русев от Ивайловград, Михаела Колева от Ямбол и Александър Колев от Стара Загора.

На 19 септември българските представители се включиха в работата на фокус групите в Конгресния център „Алберт Боршет“ в Брюксел. Заедно с граждани от Германия, Италия, Чехия и други страни те обсъдиха различни аспекти на демократичната устойчивост и споделиха личния си опит.

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Сред основните теми са начинът, по който гражданите получават и оценяват информация, доверието в институциите и обществения дебат, възможностите за участие във вземането на решения и усещането, че мнението на хората е чуто от европейските, националните и местните власти.

Европейската комисия определя демократичната устойчивост като способността на демократичните институции, гражданското общество, гражданите и общностите да се подготвят, да устояват и да се възстановяват от заплахи и кризи, като същевременно се запазват свободните избори, върховенството на закона, основните права и възможностите за участие в обществения живот.

Какво предстои

Гражданските панели дават възможност на граждани, избрани на случаен принцип, да участват пряко в обсъждането на европейски политики и да формулират препоръки към Европейската комисия.

Работата на панела ще продължи през октомври. От 16 до 18 октомври ще се проведе втората сесия, този път онлайн. Участниците ще надградят дискусиите от септември и ще обсъдят възможни действия за по-пълноценно участие на гражданите и общностите в демократичния живот.

Предвижда се тогава да започне и разработването на препоръки въз основа на определените приоритети.

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Заключителната сесия ще се проведе в Брюксел през ноември. Участниците ще обобщят дискусиите и ще прецизират идеите си в окончателни препоръки към Европейската комисия.

Препоръките ще бъдат използвани в последващата работа на Комисията за укрепване на демокрацията в ЕС в рамките на Европейския щит за демокрация.