Трима ранени при катастрофа между два автомобила край Враца

Т рима души са ранени при катастрофа между два автомобила край врачанското село Мраморен. Инцидентът е станал снощи около 19:00 ч. на път II-15, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

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Ударили са се автомобил, управляван от 27-годишен мъж от Голямо Пещене, и друга лека кола, зад волана на която бил 21-годишен младеж от село Баница.

В първия автомобил са пътували още двама души. Те са пострадали при сблъсъка и са настанени в хирургичното отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца.

Водачът на втората кола е прегледан в лечебното заведение и е освободен за домашно лечение.

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Пробите на двамата шофьори за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По данни на полицията предварителната причина за катастрофата е несъобразена скорост от страна на 27-годишния водач.

Заради инцидента пътят беше затворен за няколко часа. Движението вече е възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

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Според отчета на ОДМВР - Враца за август в областта са регистрирани 67 пътнотранспортни произшествия. От тях 16 са тежки.

При катастрофите през месеца са загинали трима души, а 13 са били ранени.