България

„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ заяви, че партията ще се дистанцира от политическото наддаване за публични средства и ще постави предприемачите в центъра на политиката си

Василена Василева Василена Василева

20 септември 2026, 11:33
„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ
Източник: БТА

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще промени политическия си фокус и ще насочи вниманието си към предприемачите и бизнеса. По думите му ГЕРБ ще постави акцент върху хората, които произвеждат и създават икономическа активност, вместо да участва в политическо състезание за разпределяне на публични средства.

„Ние напускаме този терен, в който последните години бяхме“, заяви Борисов.

Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше

  • „Да се дава, да се дава“

Според лидера на ГЕРБ управляващите са се поддали на нагласата „да се дава, да се дава“, без достатъчно внимание към малкия, средния и големия бизнес.

Борисов посочи, че именно работниците, предприемачите и компаниите са сред тези, които генерират средствата, разпределяни впоследствие чрез публичните бюджети.

Той заяви, че според него политическите партии се намират на терен, на който е изгодно да се обещават средства.

„Това са парите на работника, на бизнесмена, на предприемчивия, умния, можещия“, каза Борисов.

По думите му ГЕРБ иска да промени този подход и да насочи усилията си към създаването на условия за развитие на бизнеса.

  • ГЕРБ като „камара“ на бизнеса

Борисов заяви, че партията трябва да се превърне в своеобразна „камара“, на която бизнесът отново да има доверие.

Той обвърза тази идея и с намаляването на административните пречки пред предприемачите. По думите му ГЕРБ трябва да помогне на хората с идеи да ги превърнат в реален бизнес, като бъдат ограничени страховете им от множеството държавни и общински регулации.

Лидерът на ГЕРБ представи промяната като връщане към основната цел, с която според него партията е била създадена.

  • Борисов припомни управлението на ГЕРБ

В изказването си Борисов направи равносметка на управлението на ГЕРБ и припомни периодите на гръцката финансова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19.

Той акцентира върху финансовата политика на кабинетите на ГЕРБ и посочи като постижение високото усвояване на европейски средства. По думите му България е достигала 99% усвояване на европейските фондове.

Борисов заяви още, че наред с политиките в подкрепа на бизнеса ГЕРБ ще работи и по социални мерки. Той посочи Деница Сачева като човека, който ще разработи предложенията, насочени към хората, които според него нямат равни възможности.

  • Акцент и върху ценностите

В изказването си лидерът на ГЕРБ засегна и темата за образованието и религиозните ценности.

Борисов заяви, че по време на управлението на партията не е било допуснато в университетите да се въвежда обучение, което според него противоречи на християнските ценности.

Той посочи и изграждането на религиозни храмове като част от резултатите от управлението на ГЕРБ, като спомена църкви, манастири, джамии и католически храмове.

  • Критики към политическите опоненти

Борисов отправи и критики към политическите си опоненти, като постави под въпрос тяхната експертиза.

„Те нямат никаква експертиза. Никаква. Тяхната сила е, ако си заместник-командир по политическата част“, заяви той.

В края на изказването си Борисов се върна към историята на ГЕРБ и припомни първоначалната цел, която според него е стояла при създаването на партията - отстраняването на социалистите и ДПС от властта.

„Сега знам, че тази партия трябва да се премести там, за каквото я създадохме“, каза в заключение лидерът на ГЕРБ.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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