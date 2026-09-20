„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията ще промени политическия си фокус и ще насочи вниманието си към предприемачите и бизнеса. По думите му ГЕРБ ще постави акцент върху хората, които произвеждат и създават икономическа активност, вместо да участва в политическо състезание за разпределяне на публични средства.

„Ние напускаме този терен, в който последните години бяхме“, заяви Борисов.

Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше

„Да се дава, да се дава“

Според лидера на ГЕРБ управляващите са се поддали на нагласата „да се дава, да се дава“, без достатъчно внимание към малкия, средния и големия бизнес.

Борисов посочи, че именно работниците, предприемачите и компаниите са сред тези, които генерират средствата, разпределяни впоследствие чрез публичните бюджети.

Той заяви, че според него политическите партии се намират на терен, на който е изгодно да се обещават средства.

„Това са парите на работника, на бизнесмена, на предприемчивия, умния, можещия“, каза Борисов.

По думите му ГЕРБ иска да промени този подход и да насочи усилията си към създаването на условия за развитие на бизнеса.

ГЕРБ като „камара“ на бизнеса

Борисов заяви, че партията трябва да се превърне в своеобразна „камара“, на която бизнесът отново да има доверие.

Той обвърза тази идея и с намаляването на административните пречки пред предприемачите. По думите му ГЕРБ трябва да помогне на хората с идеи да ги превърнат в реален бизнес, като бъдат ограничени страховете им от множеството държавни и общински регулации.

Лидерът на ГЕРБ представи промяната като връщане към основната цел, с която според него партията е била създадена.

Борисов припомни управлението на ГЕРБ

В изказването си Борисов направи равносметка на управлението на ГЕРБ и припомни периодите на гръцката финансова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19.

Той акцентира върху финансовата политика на кабинетите на ГЕРБ и посочи като постижение високото усвояване на европейски средства. По думите му България е достигала 99% усвояване на европейските фондове.

Борисов заяви още, че наред с политиките в подкрепа на бизнеса ГЕРБ ще работи и по социални мерки. Той посочи Деница Сачева като човека, който ще разработи предложенията, насочени към хората, които според него нямат равни възможности.

Акцент и върху ценностите

В изказването си лидерът на ГЕРБ засегна и темата за образованието и религиозните ценности.

Борисов заяви, че по време на управлението на партията не е било допуснато в университетите да се въвежда обучение, което според него противоречи на християнските ценности.

Той посочи и изграждането на религиозни храмове като част от резултатите от управлението на ГЕРБ, като спомена църкви, манастири, джамии и католически храмове.

Критики към политическите опоненти

Борисов отправи и критики към политическите си опоненти, като постави под въпрос тяхната експертиза.

„Те нямат никаква експертиза. Никаква. Тяхната сила е, ако си заместник-командир по политическата част“, заяви той.

В края на изказването си Борисов се върна към историята на ГЕРБ и припомни първоначалната цел, която според него е стояла при създаването на партията - отстраняването на социалистите и ДПС от властта.

„Сега знам, че тази партия трябва да се премести там, за каквото я създадохме“, каза в заключение лидерът на ГЕРБ.