Свят

Инцидент с атракцион на „Октоберфест“: Посетители висяха с главите надолу

Няколко души са получили замайване и проблеми с кръвообращението, но бързо са се върнали към празненствата

Василена Василева Василена Василева

20 септември 2026, 12:40
Инцидент с атракцион на „Октоберфест“: Посетители висяха с главите надолу
Източник: AP/БТА

П осетители на атракцион на „Октоберфест“ в Мюнхен останаха да висят с главите надолу около пет минути по време на първия ден от тазгодишния фестивал, предаде ДПА, позовавайки се на екипите за спешна медицинска помощ на място.

След инцидента няколко души, предимно млади посетители, са получили леко замайване и проблеми с кръвообращението, съобщиха от частната компания за спешна медицинска помощ „Айхер Амбуланц Унион“.

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Те са били прегледани от медиците, след което са се върнали към празненствата. Не се съобщава за сериозно пострадали.

Причината за инцидента с атракциона все още не е установена.

  • Близо 600 души са потърсили медицинска помощ

Спешните медицински екипи са оказали помощ на близо 600 души още през първия ден от 191-вото издание на „Октоберфест“.

Сред най-честите случаи, при които се е наложила медицинска намеса, са били различни неразположения и травми, съобщиха медицинските екипи на фестивала.

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  • Началото на 191-вия „Октоберфест“

Световноизвестният фестивал, известен в Бавария като „Визен“ (Wiesn), беше открит вчера малко след 9 часа местно време.

Първите посетители започнаха да се събират още в ранните сутрешни часове, като някои от тях са чакали от тъмно, за да заемат места в емблематичните бирени шатри на „Терезиенвизе“.

След отварянето на вратите гостите се насочиха към фестивалното пространство, където ги очакват традиционните баварски ястия, бира, музика и множество атракциони.

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  • Фестивалът продължава до 4 октомври

191-вото издание на „Октоберфест“ ще продължи 16 дни - до 4 октомври.

Освен бирените шатри програмата включва многобройни атракциони, традиционна баварска кухня и музикални изпълнения на живо.

Фестивалът в Мюнхен е сред най-големите и посещавани народни празници в света.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Валерия Динкова    
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