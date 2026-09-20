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Езофагитът, от който страда Ким Кардашиян: Как да разпознаем симптомите?

Какво стои зад езофагита, как се проявява и има ли връзка между възпалението на хранопровода и по-сериозни заболявания?

20 септември 2026, 13:33
Езофагитът, от който страда Ким Кардашиян: Как да разпознаем симптомите?
Източник: Getty Images
  • Езофагитът е възпаление на хранопровода и може да бъде причинен от рефлукс, лекарства, алергично възпаление или инфекции; сам по себе си не означава рак.
  • При Ким Кардашиян точният тип, причина и лечение на езофагита не са публично уточнени, но състоянието предизвиква тревога заради смъртта на баща ѝ Робърт Кардашиян от рак на хранопровода.
  • Продължителният рефлукс може да увреди хранопровода и да доведе до хранопровод на Барет, който повишава риска от определен вид рак; затруднено или болезнено преглъщане и усещане за заседнала храна са сред симптомите, които не бива да се пренебрегват.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ким Кардашиян е изправена пред здравословен проблем, предаде People. В трейлър за осмия сезон на риалити поредицата The Kardashians, публикуван през септември 2026 г., 45-годишната Ким разкрива, че е диагностицирана с езофагит - възпаление на лигавицата на хранопровода. Новината придобива особено емоционален контекст, тъй като баща ѝ Робърт Кардашиян почина от рак на хранопровода през 2003 г.

Езофагитът и ракът на хранопровода не са едно и също заболяване. Езофагитът представлява възпаление и увреждане на тъканите на хранопровода и може да има различни причини - от гастроезофагеален рефлукс до определени лекарства, алергично обусловено възпаление или инфекции. В някои случаи продължителното увреждане вследствие на рефлукс може да доведе до усложнения, включително хранопровод на Барет, който е свързан с повишен риск от рак.

Но какво точно представлява езофагитът, кои са първите му симптоми и кога оплакванията не бива да бъдат подценявани?

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  • Какво представлява езофагитът?

Хранопроводът е мускулна тръба, която свързва устата със стомаха и има основната задача да придвижва погълнатите храни и течности надолу към храносмилателната система.

Когато лигавицата му се възпали, състоянието се нарича езофагит. Възпалението може да бъде леко и временно, но при някои хора може да причини значителна болка, затруднено преглъщане и други неприятни симптоми.

Според Mayo Clinic най-честите причини включват връщане на стомашна киселина към хранопровода, определени лекарства, инфекции и алергично възпаление.

Това означава, че думата „езофагит“ сама по себе си не описва една-единствена болест. Тя обозначава възпаление на хранопровода, а лекарят трябва да установи какво го е предизвикало.

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  • Какво знаем за състоянието на Ким Кардашиян?

Ким Кардашиян публично съобщава за диагнозата си в трейлъра на новия сезон на The Kardashians. В кадрите тя казва, че има „нещо, наречено езофагит“, а разговорът веднага се насочва към смъртта на баща ѝ Робърт Кардашиян, починал от рак на хранопровода.

Публично достъпната информация за конкретния случай на Ким не уточнява какъв точно тип езофагит има, каква е причината за него или какво лечение получава. Затова не е коректно нейното заболяване да бъде приписвано на конкретен фактор без потвърждение от самата нея или от медицинския ѝ екип.

Именно тук е важно да се избегне често срещаното объркване: диагнозата езофагит не означава диагноза рак.

  • Кои са най-честите симптоми?

Симптомите могат да бъдат различни в зависимост от причината и степента на възпалението.

  1. 1. Болезнено преглъщане

Един от характерните признаци е болката при преминаването на храна или течности през хранопровода. Медицинският термин за това е одинофагия.

Възпалената лигавица може да стане чувствителна и дори нормалното преглъщане да предизвиква пареща или остра болка.

  1. 2. Затруднено преглъщане

Друг важен симптом е дисфагията, усещането, че храната преминава трудно или сякаш „засяда“.

Понякога човек започва несъзнателно да избягва определени храни, особено твърди или сухи продукти, защото те причиняват дискомфорт.

При някои форми на езофагит храната действително може да се задържи в хранопровода. Това е особено характерно за еозинофилния езофагит.

  1. 3. Усещане, че храната е заседнала

Това е симптом, който не бива да се пренебрегва.

При възпаление или стеснение на хранопровода човек може да усеща, че хапката не стига до стомаха, а остава „по средата“ на гърдите.

Ако храната действително блокира хранопровода и човек не може да преглъща, това може да изисква спешна медицинска помощ.

  1. 4. Киселини и парене зад гръдната кост

Парещата болка зад гръдната кост е един от добре познатите симптоми, особено когато езофагитът е свързан с гастроезофагеален рефлукс.

При рефлукса киселото стомашно съдържимо се връща нагоре към хранопровода и може постепенно да увреди лигавицата.

  1. 5. Киселини и връщане на стомашно съдържимо

Някои хора усещат кисел вкус в устата или връщане на съдържимо от стомаха към хранопровода.

Тези симптоми могат да се появяват след хранене, при навеждане или в легнало положение. Те са характерни за гастроезофагеалния рефлукс, който е една от основните причини за рефлуксен езофагит.

  • Защо се появява езофагит?

Причините са различни и именно затова лечението не е еднакво за всички пациенти.

  • Рефлукс

Това е една от най-честите причини.

Между хранопровода и стомаха се намира долен езофагеален сфинктер, който обичайно не позволява на стомашното съдържимо да се връща нагоре. Когато този механизъм не функционира правилно, киселината може да попадне в хранопровода и постепенно да раздразни лигавицата.

Хиаталната херния също може да допринесе за появата на рефлукс.

  • Лекарства

Някои таблетки могат да причинят т.нар. медикаментозен езофагит.

Сред лекарствата, които са свързвани с такъв проблем, са някои обезболяващи, определени антибиотици, бисфосфонати и други медикаменти.

Рискът се увеличава, ако таблетката бъде погълната с твърде малко вода или човек легне непосредствено след приема ѝ.

Затова Mayo Clinic препоръчва при прием на таблетки да се използва достатъчно вода и да не се ляга поне 30 минути след това, освен ако конкретният медикамент или лекарските указания не изискват друго.

  • Еозинофилен езофагит

Това е специфична форма, при която в лигавицата на хранопровода се натрупват голям брой еозинофили, вид бели кръвни клетки, свързани с имунни и алергични реакции.

При това заболяване често се наблюдават затруднено преглъщане и задържане на храната. При някои хора има връзка с хранителни или други алергии. Сред потенциалните хранителни отключващи фактори са мляко, яйца, пшеница, соя, фъстъци и морски продукти, но индивидуалните причини са различни.

Важно е да не се започва самостоятелно строга елиминационна диета само заради съмнение за еозинофилен езофагит. При подобно заболяване хранителните ограничения обичайно се правят с медицинско наблюдение.

  • Инфекции

Инфекциозният езофагит е по-рядък и се среща по-често при хора с отслабена имунна система.

Сред възможните причинители са гъбички, вируси и бактерии. Candida например може да причини гъбична инфекция на хранопровода при определени рискови групи.

  • Как се поставя диагнозата?

Самите симптоми не са достатъчни, за да се каже със сигурност, че човек има езофагит.

Причината е, че затрудненото преглъщане, болката зад гръдната кост и киселините могат да се наблюдават и при други заболявания.

Един от основните методи за изследване е горната ендоскопия. При нея лекарят въвежда тънък, гъвкав инструмент с камера през устата, за да огледа хранопровода и горната част на храносмилателната система.

По време на изследването могат да бъдат взети малки тъканни проби, биопсии. Те могат да помогнат за установяване на причината за възпалението, включително наличието на еозинофили или инфекция.

В зависимост от случая лекарят може да назначи и други изследвания, включително рентгеново изследване с барий или лабораторни тестове.

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  • Как се лекува?

Лечението зависи от причината.

При рефлуксен езофагит може да се използват медикаменти, които намаляват стомашната киселина, включително антиациди, H2-блокери и инхибитори на протонната помпа. В определени случаи се обсъждат и хирургични процедури.

При медикаментозно предизвикан езофагит лекарят може да промени конкретния медикамент или начина на приемането му.

При еозинофилен езофагит лечението може да включва инхибитори на протонната помпа, поглъщани кортикостероиди, контролирани елиминационни диети и при определени пациенти биологична терапия.

Ако причината е инфекция, се използва лечение, насочено към конкретния причинител.

С други думи, няма една универсална „таблетка за езофагит“. Най-важната първа стъпка е да се установи какво е причинило възпалението.

  • Има ли връзка между езофагита и рака на хранопровода?

Това е особено важният въпрос в случая на Ким Кардашиян заради историята на баща ѝ.

От медицинска гледна точка езофагитът не е равнозначен на рак на хранопровода.

При продължителен гастроезофагеален рефлукс обаче хроничното увреждане на хранопровода може да доведе до промени, известни като хранопровод на Барет. Това състояние е свързано с повишен риск от развитие на определен вид рак на хранопровода.

Това не означава, че човек с езофагит непременно ще развие рак.

По-скоро продължителните или повтарящи се симптоми са причина да се потърси медицинска оценка и да се установи какво стои зад тях.

При Ким Кардашиян емоционалната връзка с историята на баща ѝ е разбираема, но публичната информация за нейната диагноза не позволява да се правят заключения за индивидуалния ѝ риск или за причината за нейния езофагит.

  • Кога симптомите изискват лекарска помощ?

Не всяка киселина означава сериозно заболяване. Но определени симптоми заслужават медицинска оценка.

Консултация с лекар е особено препоръчителна, ако:

  • затрудненото или болезнено преглъщане продължава;
  • храната често засяда;
  • симптомите пречат на нормалното хранене;
  • настъпва необяснима загуба на тегло;
  • оплакванията продължават въпреки обичайните средства срещу киселини;
  • има повтарящ се рефлукс или силни киселини.

Има и ситуации, при които трябва да се потърси спешна медицинска помощ, например при силна или продължителна болка в гърдите, невъзможност за преглъщане или усещане, че храна е заседнала в хранопровода. Кръв в повърнатото, повръщане на съдържимо, наподобяващо утайка от кафе, или затруднено дишане също са предупредителни признаци.

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  • Какво можем да направим, за да намалим риска от рефлукс?

При хора с рефлукс лекарите често препоръчват промени в ежедневните навици.

Сред тях са избягване на лягането непосредствено след хранене и оставяне на интервал от около три часа между последното хранене и лягането. Повдигането на горната част на леглото с около 15–20 сантиметра може да помогне при нощни симптоми.

Определени храни и напитки също могат да влошават симптомите при някои хора. Mayo Clinic посочва сред възможните фактори кофеина, алкохола, мазните храни, шоколада и ментата.

Това обаче не означава, че всеки човек с езофагит трябва автоматично да изключи всички тези продукти. Тригерите могат да бъдат индивидуални.

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  • Най-важното: не подценявайте затрудненото преглъщане

Историята на Ким Кардашиян привлече внимание към заболяване, за което много хора вероятно са чували, но не познават добре.

Езофагитът може да бъде причинен от сравнително често срещан проблем като рефлукса, но може да има и други причини. Симптоми като постоянни киселини, болезнено преглъщане, затруднено преглъщане или усещане, че храната засяда, не бива да се приемат просто като „нормална киселина“.

Ранната оценка може да помогне да бъде открита причината и да се предотвратят усложнения като стеснение на хранопровода, хранителна недостатъчност и при определени продължителни рефлуксни състояния – промени като хранопровод на Барет.

В случая с Ким Кардашиян публично потвърденото е, че тя е споделила за диагноза езофагит. 

Тази статия е само с информационна цел и няма за цел да предлага медицински съвети. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.

Източник: Mayo Clinic, "Пйпъл"    
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