България

Васил Терзиев за „Петрохан - Околчица“: Интересни са тези случайности

Кметът на София отрече да е обещавал охраната на Витоша на Ивайло Калушев

Василена Василева Василена Василева

20 септември 2026, 12:26
Васил Терзиев за „Петрохан - Околчица“: Интересни са тези случайности
Източник: БГНЕС

К метът на София Васил Терзиев коментира развитието по случая „Петрохан-Околчица“, като постави въпрос за момента, в който се огласяват нови данни по разследването. Попитан дали според него действията на прокуратурата са адекватни, той заяви, че подобни събития често съвпадат с важни моменти от политическия календар.

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„Интересни са тези „случайности“ - подобни неща винаги се случват точно преди важни политически събития. Нормално е това да поражда въпроси“, каза столичният кмет.

Терзиев изрази надежда назначените експертизи да приключат възможно най-бързо и обществото да получи яснота за случилото се. Според него това би позволило и на институциите да насочат усилията си към други важни проблеми пред страната.

Кметът коментира и изнесените данни за евентуални престъпления срещу деца. Той настоя санкциите при доказването на подобни деяния да бъдат значително по-тежки. „Когато става дума за престъпление срещу дете, може да бъде съсипан целият човешки живот. Наказанията за такива престъпления трябва да бъдат много по-сериозни“, заяви Терзиев, цитиран от NOVA.

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  • Как името на Васил Терзиев беше свързано със случая

Столичният кмет се появи в контекста на „Петрохан“, след като самият той потвърди, че е познавал част от хората от групата около Ивайло Калушев, посещавал е хижата и е подпомагал финансово дейността им. През февруари Терзиев заяви, че последното му посещение там е било през лятото на 2025 г., когато е бил с децата си, и че не е забелязал нищо нередно. Тогава той обясни, че е предоставял средства, защото е вярвал, че подкрепя дейност, свързана с опазването на природата.

Месец по-късно кметът обяви, че общият размер на предоставените от него лични средства е 251 000 лева. „Това са мои пари, на които съм си платил данъците, преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. Ако ме питате, пак бих ги дал“, заяви тогава Терзиев.

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През септември името му отново беше споменато при представянето на заключения от психологическа експертиза по разследването. Криминалният психолог Росен Йорданов заяви, че според събраната информация между Терзиев и Ивайло Калушев е имало уговорка, свързана с охраната на Природен парк „Витоша“. 

Терзиев категорично отрече да е обещавал охраната на Витоша на Калушев. По думите му разговорите са били за това как с помощта на технологии и ограничен човешки ресурс може по-ефективно да се опазва планината.

„По времето на социализма е имало близо 300 човека, които са опазвали парка, а в момента са няколко - колкото пръстите на едната ми ръка“, посочи кметът. Той подчерта, че охраната на територията е в правомощията на Природен парк „Витоша“, а Столичната община няма правомощия да поема подобен ангажимент.

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  • За протеста с искане за оставката му

Столичният кмет коментира и подготвяния протест, на който се очаква да бъде поискана оставката му. По думите му всеки, който иска да изрази недоволството си, е „добре дошъл“. „Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация“, заяви Терзиев.

Той посочи, че самият той е подкрепял граждански протести в миналото и затова не вижда проблем хората да демонстрират и срещу неговото управление.

Терзиев коментира и съдебния казус около решението на Столичния общински съвет за поскъпването на платените зони за паркиране в столицата. По думите му администрацията изчаква решението на съда по същество. Ако то не бъде в полза на Столичната община, ще бъде обжалвано, заяви кметът.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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