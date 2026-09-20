Северна Корея с нови ракетни провокации

С еверна Корея изстреля днес втори неидентифициран снаряд от източното си крайбрежие, само няколко часа след като изстреля предполагаема балистична ракета, съобщи агенция „Йонхап“, позовавайки се на южнокорейските въоръжени сили.

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„Северна Корея изстреля нов неидентифициран снаряд в посока Източно море“, се казва в съобщение на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Пхенян извърши първото изстрелване по-рано днес. Южнокорейските военни съобщиха тогава за неидентифициран снаряд, изстрелян към Източно море, известно още като Японско море. Японските власти го определиха като обект, който вероятно е балистична ракета.

Японското Министерство на отбраната съобщи, че първият снаряд е паднал, като според японските власти той е бил извън изключителната икономическа зона на страната.

За второто изстрелване към момента няма достатъчно данни за вида и характеристиките на снаряда. Южнокорейските военни анализират параметрите му.

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Поредни ракетни изстрелвания

Днешните изстрелвания са поредните от страна на Пхенян. На 12 септември Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег към Източно море. Южнокорейските военни съобщиха, че ракетите са били изстреляни от района на Вонсан.

Два дни по-късно севернокорейските държавни медии съобщиха, че е проведено учение с „огнева мощ“, включващо различни видове оръжия, сред които балистични и крилати ракети, реактивни системи за залпов огън и безпилотни летателни апарати.

Пхенян отхвърли резолюция за ядрената си програма

Новите изстрелвания идват ден след като Северна Корея отхвърли резолюция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), осъждаща развитието на ядрената ѝ програма.

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Пхенян заяви, че резолюцията „по никакъв начин не променя позицията“ на страната. Северна Корея от години отхвърля международните призиви за отказ от ядрената си програма.

Статутът на Северна Корея като ядрена държава е залегнал в конституцията на страната от 2023 г. Пхенян проведе първия си ядрен опит през 2006 г., а впоследствие разработи широк спектър от балистични ракети.