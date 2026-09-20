Куба възстанови електропреносната мрежа, токът обаче продължава да спира

К уба съобщи тази нощ, че е възстановила националната си електропреносна мрежа след поредното масово прекъсване на електроснабдяването, седмото за тази година, на фона на тежката енергийна криза на острова, който е подложен на натиск от САЩ, предаде "Франс прес".

Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло

Властите обаче предупредиха, че прекъсванията на електроснабдяването продължават поради недостига на електроенергия.

Повреда „по преносните линии“, съчетана с „нестабилни метеорологични условия“, доведе в петък до прекъсване на електроснабдяването в западната част на страната, по-специално в столицата Хавана, след което се разпространи и в други региони.

Снощи в 20:00 ч. местно време (00:00 ч. в полунощ по Гринуич) държавната електрическа компания „Юнион Електрика“ (UNE) съобщи, че „Националната електропреносна мрежа на Куба (SEN) отново е свързана в цялата страна“.

Островът обаче остава частично без електроенергия поради ниския производствен капацитет, предупреди Лиснер Крус от „Юнион Електрика“ по кубинската телевизия. „Последиците (от аварията) са сериозни“, обясни той.

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В кубинската столица Хавана около 48% от населението снощи е имало достъп до електроенергия по най-нова информация, предоставена от ръководената от Крус държавна електрическа компания.