Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

И ран няма да отвори Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени поставените от Техеран условия и не бъдат приложени ангажиментите, поети от САЩ. Това заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от иранската новинарска агенция „Фарс“, предаде Reuters.

„Иран трябва едновременно да се бори и да преговаря“, заяви Галибаф.

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По думите му Техеран ще използва военна сила, за да отблъсне своите противници, но паралелно с това ще разчита и на дипломацията, за да затвърди постигнатото на бойното поле.

Галибаф посочи, че дипломатическите действия ще бъдат предприети, когато настъпи подходящият момент.

Трафикът през Ормузкия проток остава силно ограничен

Изявлението идва на фона на продължаващите сериозни ограничения за корабоплаването през Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световните енергийни доставки.

Според данни, цитирани от Reuters, в четвъртък през протока са преминали само четири товарни кораба, при средно 16 за предходните 10 дни. Ден по-рано са били отчетени шест плавателни съда. Данните са предварителни и не обхващат непременно корабите, които са изключили системите си за проследяване.

Още на 17 септември Reuters съобщи, че през протока са преминали само три търговски кораба, при средно 17 за предходните 10 дни.

Протокът свързва Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан и е ключов маршрут за износа на петрол и природен газ от региона.

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Какви са условията на Техеран

Иранските власти от седмици поставят условия за възстановяването на нормалното корабоплаване през Ормуз.

Сред тях Техеран посочва прекратяване на военните действия, отмяна на американската морска блокада и изпълнение на ангажиментите, договорени между двете страни.

По-рано ирански представители заявиха, че отварянето на протока е свързано с изпълнението на американските ангажименти и с прекратяване на военните действия. Паралелно с това Иран и Оман обсъждат варианти за временен коридор за корабоплаване през стратегическия воден път.

Представители на Иран подчертават, че евентуално споразумение с Оман само по себе си не означава автоматично пълно отваряне на протока.

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Военна сила и дипломация

Последното изявление на Галибаф показва, че Техеран възнамерява да съчетава военен натиск и дипломатически действия.

Председателят на иранския парламент заяви, че страната ще продължи да използва военните си възможности срещу противниците си, но същевременно ще търси дипломатически инструменти за укрепване на позициите си.

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Темата за Ормуз остава в центъра на международните усилия за деескалация. Същевременно ограничаването на корабоплаването през протока продължава да оказва натиск върху световните енергийни пазари и транспортните маршрути.

През последните дни трафикът през Ормуз остава значително под обичайните си нива, докато част от корабите се насочват към алтернативни маршрути или предприемат допълнителни мерки за избягване на рисковете в района.