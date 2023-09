Ед Шийран издаде втори албум за тази година

Е сента е тук и британският певец и автор на песни Ед Шийран настройва феновете си на вълната на променящите се листа и по-хладния въздух с новия си албум "Autumn Variations" ("Есенни вариации"), който от днес е на музикалния пазар, съобщават Асошиейтед прес и "Билборд".

Шийран издава албума чрез собствената си компания "Джинджърбред Мен Рекърдс" (Gingerbread Man Records).

Албумът се появява само няколко месеца след предишния му проект "-" (Subtract). Със заглавието "Autumn Variations" певецът загърбва поредицата си от издания, кръстени на математически символи, започвайки от дебюта си "+" (Plus) през 2011 г.

Дали с "Autumn Variations" настъпва краят на една ера или Шийран поставя началото на нещо ново?

"Миналата есен установих, че с моите приятели преминаваме през толкова много промени в живота си. След горещината на лятото всичко или се успокояваше, или се подреждаше, или се разпадаше, или идваше на дневен ред, или се взривяваше", каза Ед Шийран, обявявайки албума.

"Когато в началото на миналата година преминах през труден период, писането на песни ми помогна да разбера чувствата си и да се примиря със случващото се, а когато научих за различните ситуации с моите приятели, написах песни, някои от тяхната гледна точка, други от моята, за да уловя как те и аз гледаме на света по това време. Имаше възходи като влюбване и нови приятелства и спадове като разбити сърца, депресия, самота и объркване", допълва певецът.

