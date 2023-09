"Ролинг стоунс" издават сингъл с Лейди Гага и Стиви Уондър

Г рупа "Ролинг стоунс" обяви, че в четвъртък ще издаде сингъла "Sweet Sounds of Heaven" с участието на Лейди Гага и Стиви Уондър, съобщи Билборд.

Get ready for 'Sweet Sounds of Heaven.' https://t.co/NObkaf8UXc — Rolling Stone (@RollingStone) September 26, 2023

Песента е включена в 26-ия студиен албум на групата "Hackney Diamonds", който е първият с оригинални песни от 18 години. Той е и първият, записан след смъртта на Чарли Уотс.

MLB Presents… limited edition vinyl of new album Hackney Diamonds. Featuring custom art for each of the 30 MLB Clubs pressed on baseball white vinyl. Collect your favourite team today.https://t.co/kNozfZOEZi @MLBNetwork pic.twitter.com/mc5BeFDwzQ — The Rolling Stones (@RollingStones) September 26, 2023

Друга песен в новия албум "Bite My Head Off" е с участието на Пол Маккартни на баскитарата. Елтън Джон свири на пиано в "Get Close" и "Live By the Sword".

Две от песните в албума са записани преди смъртта на Чарли Уотс през август 2021 г. и той свири на барабаните - "Mess It Up" и "Live By the Sword".

Our beloved Charlie Watts plays on a couple of tracks on the new album Hackney Diamonds and one song even has the original Rolling Stones rhythm section, as Bill Wyman features too! https://t.co/QO1wAhaqav pic.twitter.com/oNZy3poDOB — The Rolling Stones (@RollingStones) September 17, 2023

Албумът, който завършва с кавър на песента на Мъди Уотърс, вдъхновила името на групата, е записан в Лос Анджелис, Лондон, Насау и Ню Йорк. "Hackney Diamonds" ще излезе на 20 октомври. В началото на септември група "Ролинг стоунс" представи първия сингъл от новия албум - "Angry".