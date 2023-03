Памела Андерсън и Наоми Кембъл дефилираха на ревю на "Hugo Boss"

П амела Андерсън, Наоми Кембъл, стилистът Ло Роуч и диджей Калед участваха в модното шоу на "Hugo Boss" в Маями, на което бяха представени тоалети от колекцията за сезон пролет-лято 2023, предаде ЮПИ.

Сред присъстващите на ревюто бяха и комедиантката Тифани Хадиш, колумбийската музикална звезда Малума, актрисите Деми Ловато, Бела Торн и други.

Стилистът на знаменитостите Роуч, който облича Селин Дион, Ан Хатауей, Ариана Гранде и Меган Дъ Стелиън, но е най-известен с работата си със Зендая, се появи на подиума, след като разпали социалните медии с неочаквано съобщение за оттеглянето си по-рано през седмицата.

"Чашата ми е празна... благодаря на всички, които подкрепяха мен и кариерата ми през годините", написа Роуч. "Политиката, лъжите и фалшивите разкази най-накрая ме настигнаха! Вие победихте... оттеглям се".

Модни наблюдатели, клиенти и други знаменитости изразиха съжаление за решението на Роуч. А той поясни в Twitter, че напускането му от индустрията не е свързано със Зендая, каквито съмнения се появиха.

LAW ROACH JUST WALKED THE BOSS SHOW pic.twitter.com/ZkHjdgTBfk

Смята се, че решението си стилистът е взел след случка на ревюто на "Луи Вюитон" по време на Седмицата на модата в Париж. Тогава Зендая посочи на Ло Роуч да седне на празно място зад нея, а тя се настани на последното свободно място на първия ред до Ема Стоун. Той отрече за разрив в отношенията със звездата от "Еуфория".

She’s my little sister and it’s real love not the fake industry love.