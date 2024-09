Най-възрастният човек в света получи признание от Гинес

Д енят на почитта към възрастните е японски официален празник, отбелязван ежегодно на 16 септември в чест на възрастните граждани на страната.

Световните рекорди на Гинес отбелязаха събитието тази година, като посетиха най-стария жив човек в света, Томико Итоока (родена на 23 май 1908 г.).

Към днешна дата Томико е на 116 години и 116 дни.

Томико изрази благодарността си, като каза „arigato gozaimasu“ (Много ви благодаря).

Тя беше придружена от сина си Хироши Кай, който каза, че никога не е предполагал, че майка му ще стане най-възрастният човек в света и беше много изненадан, когато тя получи рекорда.

Хироши сподели мили спомени от посещението на храмове с нея, дейност, която правеха често.

Той добави, че Томико също е ходила сама до морето и планините, като се е наслаждавала да прави нещата самостоятелно.

Томико взе титлите най-възрастната жива жена и най-възрастният жив човек миналия месец след смъртта на 117-годишната Мария Браняс Морера.

