За рекорд на Гинес: Мъж на 124 години от Перу е най-възрастният човек в света

Н ай-възрастният човек в света може би живее в Перу, предаде Ройтерс. Той е роден през 1900 г.

Правителството на страната каза, че местният жител Марселино Абад от централния перуански регион Уануко е на 124 години. Това го прави най-възрастния жив човек.

Peru may be home to the oldest person in the world, born allegedly in 1900



The country's government has claimed that local resident Marcelino Abad from the central Peruvian region of Huanuco is 124, which would make him by a distance the oldest living person. pic.twitter.com/GpVmoQrGw7