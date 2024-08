Японка на 116 години ще бъде обявена за най-възрастния човек в света

Я понка, която е на 116-годишна възраст, ще бъде обявена за най-възрастния човек в света от Световните рекорди на Гинес, предаде Ройтерс. Това се случва след смъртта на 117-годишната испанка Мария Браняс Морера по-рано тази седмица.

Почина най-възрастната жена в света

Томико Итока, родена на 23 май 1908 г., живее в японския град Ашия и е бивша алпинистка. Тя е следващата поред в класацията за най-възрастен човек в света.

#FPWorld: Tomiko Itooka, a 116-year-old Japanese woman and former mountaineer, is set to be named the world’s oldest person by Guinness World Records. https://t.co/d6IKcL3yoB