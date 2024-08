Най-възрастният мъж в света: Няма специална тайна за дълголетие

Н ай-възрастният човек в света заяви, че няма „специални тайни“ за своето дълголетие, в момент, в който празнува навършването на 112 години.

Джон Тинисууд, който е роден в Ливърпул на 26 август 1912 г., заяви пред Книгата на рекордите на Гинес, че „няма никаква представа“ защо е живял толкова дълго.

(Видеото е архивно: Столетник с разказ за Втората световна война)

The world’s oldest living man has turned 112 at his care home in Southport.



John Tinniswood was born in Liverpool in 1912, the year the Titanic sank.https://t.co/O9fdSyDCNZ