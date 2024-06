Най-възрастният мъж в САЩ почина на 110 години, учените ще изследват мозъка му

К огато почина на 110-годишна възраст, Мори Маркоф ​​беше най-възрастният мъж в САЩ, но това не е единствената причина да бъде толкова забележителен.

Към момента на смъртта си на 3 юни Марков не е страдал от когнитивен спад от заболявания като деменция или болестта на Алцхаймер, които са свързани със стареенето.

„Не мислех много за това, докато той не умираше“, казва дъщеря му, Джудит Маркоф ​​Хансен, на 83, пред PEOPLE. „Събудих се и си помислих: „Какво ще се случи с мозъка на татко? Този страхотен мозък? “

Тя сподели, че баща ѝ се шегувал, че не може да дари органите си - „Никой не би ги искал, защото бяха твърде стари“ - но не се е замисляла да предложи той да дари мозъка си преди.

Онлайн търсене я довело до проекта за донорство на мозък.

„Учените вярват, че това е най-старият когнитивно здрав мозък, който някога е бил дарен“, казва Тиш Хевел, главен изпълнителен директор на проекта за донорство на мозъка.

Хансен посочи здравословния начин на живот на баща си, споделяйки, че той и майка ѝ Бети се хранили предимно с вегетариански ястия, рядко пили алкохол и останали активни.

„Той беше просто невероятно любопитен човек“, казва Хансен за баща си. „Той се интересуваше много от науката. По едно време той беше абониран за Scientific American и това е човек с осми клас образование."

Изследователят Хевел казва, че „те се надяват да могат да научат какво е позволило на този човек да живее толкова дълго на такова високо функциониращо ниво, в случай че има неща.“

