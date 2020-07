Най-странните динозаври, откривани някога

О т всички създания, обитавали някога нашата планета, едва ли има други, които да разпалват човешкото въображение толкова силно, колкото динозаврите. Това не е никак изненадващо. Някои от тях били миниатюрни, други пък били големи колкото жилищен блок, едни били покрити с пера, а други – с шипове и костни израстъци. Следващите редове са посветени на едни от най-странно изглеждащите динозаври, известни на палеонтолозите.

As a group, therizinosaurs were endearingly gangly, their long beaks, pot bellies, and oversized hands making them seem as harmless as Big Bird.#Dinosaur #Dinosaurs pic.twitter.com/jzL60rCTql — ZIGONG DINOSAUR MUSEUM (@ZigongDinosaurs) April 7, 2020

Сужузавър

Този необичайно изглеждащ динозавър, приличащ на гигантски плъх, e живял преди около 125 млн. години. Сужузавърът тежал приблизително 1300 кг, достигал е на височина три метра, а на дължина – шест метра. Палеонтолозите смятат, че той е прародител на гигантските ленивци, живели на територията на Южна Америка в началото на Плиоцена.

Longisquama was a strange reptile with seven fan-like projections on its back.



(Credit: WIP) pic.twitter.com/7FTgkzfZGu — Extinct Animals 🦖🦕 (@Extinct_AnimaIs) December 19, 2019

Лонгисквама

Това малко и загадъчно създание имало между шест и осем дълги израстъка, разположени на гърба му. Някои учени смятат, че това са издължени люспи, но според други става въпрос за пера. По тази причина се смята, че Лонгисквама вероятно е един от най-старите предшественици на птиците. А каква е била функцията на въпросните израстъци е въпрос, който все още няма категоричен отговор.

The aptly named 'Gigantoraptor' was a 2-tonne oviraptor that may have returned to carnivorous ways. pic.twitter.com/7cjIkW2hDd — Extinct Animals 🦖🦕 (@Extinct_AnimaIs) October 12, 2018

Гигантораптор

Размерите на този динозавър били наистина внушителни – на височина достигал пет метра, на дължина – осем метра, а на всичкото отгоре тежал около два тона. Палеонтолозите смятат, че тялото му най-вероятно било покрито с пера. Любопитна подробност за Гигантозавъра е, че той не е имал зъби. За сметка на това притежавал клюн, както и остри и извити нокти. Учените смятат, че този вид динозаври били всеядни.

Карнотавър

Името на този опасен хищник, живял преди около 70 млн. години, в буквален превод означава „месояден бик“. Това не е случайно – на главата му имало два големи рога (разположени над очите му). Палеонтолозите обръщат внимание и на друг любопитен факт – предните му крайници били много къси (по-къси дори от тези на Тиранозаврите).

Mamenchisaurus was 3 stories high, weighed as much as 2 elephants & had a neck longer than a bus!



(Credit: Sergey Krasovskiy) pic.twitter.com/Vm2iPiiyNi — Extinct Animals 🦖🦕 (@Extinct_AnimaIs) October 21, 2018

Маменхизавър

Маменхизавърът е едно от най-големите сухоземни животни в историята на нашата планета. Този истински гигант живял преди около 160 – 145 млн. години. Тежал е близо 80 тона, а на дължина достигал до 35 метра. Особено впечатляващ е неговият огромен врат, който в някои случаи представлявал половината от общата дължина на тялото му.

Pegomastax africanus lived 150 million years ago & had spines on its head like a porcupine!



(Credit: Tyler Keillor) pic.twitter.com/bcIfT46lBH — Extinct Animals 🦖🦕 (@Extinct_AnimaIs) December 9, 2018

Пегомастакс

Този растителнояден динозавър бил 60 сантиметра дълъг, а главата му била покрита с бодли. По тази причина палеонтолозите го определят като кръстоска между папагал и таралеж. В предната част на долната си челюст Пегомастаксът имал два издължени зъба, които най-вероятно имали отбранителна функция.

This little creature, the Epidendrosaurus, lived on Earth 168 million years ago in present-day northeast China. It belonged to the Scansoriopterygid family of the Coelurosauria group. Although it was far from being able to fly, it could climb trees and hang on them. pic.twitter.com/0vWHF12tfi — ZHAO Chuang & YANG Yang (@pnsozcyy) November 13, 2018

Епидендрозавър

Епидендрозавърът е един от най-малките динозаври, известни на науката. Дължината му била едва 12 сантиметра. Предполага се, че тялото му било покрито с пера, но той не можел да лети. Предните му крайници били много дълги, особено третият му пръст, който, сравнен с тялото на Епидендрозавъра, бил меко казано огромен. Палеонтолозите смятат, че с негова помощ този малък динозавър е пробивал кората на дърветата, за да търси насекоми, с които да се нахрани.

Incisivosaurus was a plant-eating dinosaur with rodent-like teeth.



(Credit: Portia Sloan) pic.twitter.com/kklNG6Jgla — Extinct Animals 🦖🦕 (@Extinct_AnimaIs) October 13, 2017

Инцисивозавър

Този растителнояден динозавър (някои изследователи смятат, че той всъщност бил всеяден), дълъг около един метър, определено е сред най-странно изглеждащите създания, живели някога на Земята. Имал е предни зъби, напомнящи на тези на съвременните гризачи, тялото му било като на щраус, а крайниците му – като на пиле. Обитавал е територията на съвременен Китай преди около 120 млн. години.

A species of dinosaur was named Dracorex hogwartsia, meaning "dragon king of Hogwarts". pic.twitter.com/nHOjngjoIk — Weird Science (@weird_sci) October 20, 2017

Дракорекс

Учените продължават да спорят дали Дракорексът е отделен вид динозавър или всъщност е млад или женски Пахицефалозавър. Така или иначе, неговият външен вид е крайно необичаен, а формата на главата му напомня за митичните дракони. Цялото име на Дракорекса е Dracorex hogwartsia, което в превод означава „Кралят дракон на Хогуртс“ (Хогуортс е училището за магия и вълшебство от поредицата за приключенията на Хари Потър).

