Н ов вид динозаври е бил открит след изследване на фосили, пазени в Университета във Витватерсранд, Йоханесбург.

Трийсет години след намирането на фосилите на територията на Република Южна Африка през 1978г. учените не спират да вярват, че ще успеят да разрешат загадката.

Първоначално се смята, че фосилите, включително череп в отлично състояние, са принадлежали на вида масоспондилуси, един от видовете динозаври, населявали Земята по време на юрата.

Оказва се обаче, че тези първоначални заключения са грешни.

A new species of dinosaur has been hiding in plain sight, after researchers found that a specimen unearthed in South Africa some 30 years ago was not as it seemed. https://t.co/iCQVfzCQoF