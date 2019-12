5 развенчани мита за динозаврите

Д инозаврите пленяват човешкото въображение преди около 200 години, когато за пръв път са открити останки от тези изумителни създания. Оттогава сме научили много неща за тях, но и до днес има редица въпроси, чакащи да получат своите отговори. Някои от фактите, смятани в продължение на десетилетия за неоспорима истина, пък вече са опровергани. Кои са най-разпространените заблуди?

Динозаврите са изчезнали

Може да ви прозвучи изненадващо, но динозаврите всъщност не са изчезнали напълно от лицето на Земята. Да, голяма част от тях са измрели в резултат на глобалния катаклизъм, предизвикан от падането на огромен метеорит в района на полуостров Юкатан преди около 65 млн. години. Някои от тях, обаче, са оцелели и днес са навсякъде около нас. Става въпрос за птиците. Тези пернати създания са наследниците на онези динозаври, успели да еволюират и да се приспособят към променените условия на нашата планета.

Динозаврите са студенокръвни

Това е още един широко разпространен мит. Традиционната представа за динозаврите е, че те са били тромави и огромни студенокръвни животни. Истината е друга. Редица научни изследвания доказват, че метаболизмът на динозаврите е бил твърде бърз, за да се допусне, че те са разчитали единствено на слънцето за затоплянето на телата си. Въпросът как точно са регулирали своята температура продължава да е обект на разпалени дебати.

Динозаврите са имали люспи

Ако сте гледали култовата поредица „Джурасик парк“ може би смятате, че едни от най-известните праисторически хищници – велосирапторите, са изглеждали като двуноги гущери. Всъщност, телата на тези животни са били покрити не с люспи, а с…пера. Доказателствата са неопровержими и днес няма спор по този въпрос сред палеонтолозите. Велосирапторите далеч не са били единствените динозаври, изглеждали по подобен начин. Истината е, че някои видове са имали люспести тела, но други са били покрити с пера и са изглеждали като големи птици (което е и едно от доказателствата за пряката родственост между птиците и динозаврите).

