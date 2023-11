"Най-опасната птица в света" стресна плажуващи в Австралия

П осетителите на плажа в залива Бингил, който се намира на източното крайбрежие на Австралия, били шокирани, когато зловеща тъмна фигура се появила във водата.

Очевидците първоначално са си помислили, че това е перка на акула или може би костенурка. Но когато съществото се приближило, станало ясно, че е нещо съвсем различно: млад казуар. Животното е популярно като най-опасната птица в света. Граждани са съобщили за опасната птица на Министерството на околната среда и науката.

Видео на животното бе разпространено и в социалната мрежа TiкTok.

Казуарите са известни със своя праисторически външен вид, необичайна височина и силни крака с дълги нокти. Според експерти животното има потенциал да нанесе сериозни щети. Нелетящите птици са доста предпазливи към хората и е малко вероятно да нападнат, освен ако не бъдат провокирани.

„Казуарите могат да плуват и ще поемат към водата, за да преминат от единия бряг на реката на другия, или ако се почувстват застрашени от домашни кучета или друг казуар поради териториален спор“. Това обяснява експертът по дивата природа Стивън Клъф от службата за паркове и дива природа на Куинсланд в съобщение, разпространено до медиите.

„Не сме сигурни колко време е прекарало животното във водата, но кадрите са изумителни“, казва той.

Според докладите на домакина на къмпинг "Бингил Бей" Никита Макдоул, птицата е плувала на около 200 метра навътре в морето.

„Изтичах и изчаках казуарът да излезе от океана. Той стоеше на сянка под едно дърво с треперещи крака около половин час“, каза Макдоул.

„Може би е навлязло в океана около южния плаж Мишън и е било уловено от течението. Така вероятно се е озовало в залива Бингил“, добави тя.

Бингил Бей е на север от плажа Мишън в тропическия северен Куинсланд. Регионът често е наричан „Казуарското крайбрежие“.

Птицата играе ключова роля в размножаването на дървета от тропическите гори – някои, от които няма да покълнат, докато не преминат през храносмилателната система на голямото тревопасно животно.

За съжаление в Куинсланд са останали само около 4000 казуара, а популацията е застрашена. Това е записано в Закона за опазване на природата от 1992 г.

Птиците са застрашени от удари на превозни средства и атаки на кучета, както и от посетителите на района.

Found in Australia, the southern cassowary (Casuarius casuarius) is a territorial bird which has a dagger-like claw that measures around 12cm. When threatened, they use their claws by kicking, which can cause some serious damage! ⁣#EarthCapture by Cameron John Hayes pic.twitter.com/KVRUVkkA5c