Кокошката не е първата опитомена птица в света

П редците на съвременните аборигени, обитавали Нова Гвинея, още преди 18 000 години са се опитвали да опитомят птици. Това обаче не са били кокошките, с които човечеството е свикнало, а казуарите - най-опасните пернати в света, пише сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

Казуарите са нелетящи птици, достигащи на височина до 1,6 - 1,8 метра и с тегло до 60 килограма. По размери те са на второ място след щрауса и емуто.

Въпросните пернати неслучайно са наричани "люти", "злобни", "най-опасните в света", след като са регистрирани техни нападения срещу хора.

Защитавайки себе си или територията си, казуарите удрят силно с двата си крака. С дългите си нокти, наподобяващи кинжали, те могат да причинят сериозни наранявания и дори смърт.

The earliest bird reared by humans may have been a cassowary, often called the world's most dangerous bird due to its long, dagger-like toe.



