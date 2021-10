Най-неочакваните холивудски двойки днес

Н астъпи промяна в посоката на ветровете в Холивуд и известни личности, за които най-малко сме очаквали, сега вплитат жанрове, интереси, естетика и ни изненадват с направените комбинации.

Някои имена в списъка звучат така, сякаш са били изтеглени от томбола на случаен принцип.

Такъв е случаят със Селена Гомес и Крис Евънс.

Shippers Think Selena Gomez Is Accidentally Visible In Chris Evans Instagram Video - Perez Hilton https://t.co/x3xJbD7znf pic.twitter.com/4TgzX2znoU